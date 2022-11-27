Юрист Наталья Грешного рассказала, кто не получит долгожданную премию.

В конце года многих россиян ждет приятный сюрприз — 13-я зарплата. Однако практика показывает, что далеко не все могут на нее рассчитывать. Юрист Наталья Грешнова рассказала в интервью «Прайм», кому все-таки положена заветная выплата.

Кому положена премия?

Как заявила эксперт, в России не существует конкретного перечня профессий, для которых тринадцатая зарплата является обязательной. Более того, ее начисляют исключительно по решению руководителя организации.

Чаще всего еще одну зарплату получают те, кто занят в бюджетной сфере, а также работники крупных компаний и военнослужащие.

Небольшие и частные компании обычно не располагают достаточным бюджетом, поэтому их сотрудники получают подобное поощрение только при веских причинах. Как правило, это существенная прибыль, которую компания получила за год, или особенные достижения отдельного сотрудника.

Тем не менее, Грешнова считает, что все меньше компаний пойдут на такой шаг, поскольку перешли в режим жесткой экономии из-за последствий коронавируса и общей нестабильной экономической ситуации. Им пришлось забыть о премиях, чтобы сохранить штат сотрудников.

Влияет ли тип договора на 13-ю зарплату?

По словам юриста, премию выплачивают и тем, кто работает в штате, и даже тем, кто устроен по ГПХ. Более того, тринадцатую зарплату получают даже уволенные и вышедшие на пенсию. В любом случае окончательное решение остается за работодателем.

13-я зарплата равна обычной?

Грешнова отметила, что тринадцатая зарплата не всегда равна ежемесячной зарплате. Иногда работодатель выплачивает фиксированную сумму, а иногда определенный процент от оклада.

Обязан ли работодатель выплачивать премию?

На самом деле, работодатели не обязаны выплачивать премию в конце года. Но компания не может отказать в выплате, если подобное условие содержится в Положении об оплате труда, и сотрудник выполнил необходимые требования.

И хотя обычно премия выплачивается в конце года, компания может установить другие сроки. Так или иначе, выплата облагается налогом, а также на нее начисляются страховые взносы.

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