Контакты

Администрация Проекта

Шилов Константин Юрьевич

info@utro-novosti.ru

Главный редактор

+7 931 577-02-26

По вопросам рекламы обращайтесь:

в Санкт-Петербурге:

+7 931 577-02-26

sales@utro-novosti.ru

197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 1–3, литер А, помещение 40-Н, комната 12

пн-пт с 09:00 до 18:00

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Юридический адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 1–3, лит. А, пом. 40-Н

Главный редактор: Шилов Константин Юрьевич

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