Контакты
Администрация Проекта
Шилов Константин Юрьевич
info@utro-novosti.ru
Главный редактор
+7 931 577-02-26
По вопросам рекламы обращайтесь:
в Санкт-Петербурге:
+7 931 577-02-26
sales@utro-novosti.ru
197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 1–3, литер А, помещение 40-Н, комната 12
пн-пт с 09:00 до 18:00
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Главный редактор: Шилов Константин Юрьевич
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