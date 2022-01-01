Контакты

Администрация Проекта

Шилов Константин Юрьевич
info@utro-novosti.ru
Главный редактор
+7 931 577-02-26

По вопросам рекламы обращайтесь:
в Санкт-Петербурге:
+7 931 577-02-26
sales@utro-novosti.ru

Бизнес-центр «Толстой сквер», г.Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, дом 9
ст.метро «Петроградская», офис 502
пн-пт с 09:00 до 18:00

По вопросам размещения рекламных пресс-релизов обращайтесь
releases@utro-novosti.ru

Приглашаем к сотрудничеству рекламные агентства.
Размер агентской скидки обсуждается персонально.

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