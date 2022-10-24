Все новости Бритни Спирс

Бритни Спирс

Звезды
Джастин Тимберлейк выложил редкие фото с женой
Певец и его супруга Джессика Бил отметили 10-летие совместной жизни.
Общество
Что стало со студентом, который не спал 11 суток
Когда Рэнди Гарднер решил побить мировой рекорд по бессоннице, он и не подозревал, что последствия будут мучить его десятилетия спустя.
Общество
15 лайфхаков для учебы вместо сна
Заниматься ночь напролет — это не меньше, чем пробежать марафон. И тут тоже есть свои хитрости.
Звезды Кино
Новый фильм о Мэрилин Монро сравнили с низкопробным кино
Проект «Блондинка», который вышел на Netflix 28 сентября, раскритиковала модель Эмили Ратаковски.
Звезды
Отец Бритни Спирс запрещал ей пить чай и заставлял носить колготки во время опекунства
Бритни Спирс рассказала о нелепых запретах отца.
Звезды
Психолог прокомментировала ситуацию в семье Бритни Спирс: «Ужасная травма»
Эксперт считает, что звезда 90-х стала источником финансирования для своей семьи.
Звезды
Сестра Бритни Спирс заявила, что певица нападала на нее с ножом
Бритни Спирс назвала поступок сестры низким.
Звезды
Бритни Спирс резко ответила сестре, обвинившей ее в неуравновешенности
Бритни Спирс обвинила сестру в пиаре за счет ее имени.
Звезды
Психиатр усомнился в правильности решения отменить опеку над Бритни Спирс
Бритни Спирс опубликовала серию излишне откровенных фото.
Звезды
Бритни Спирс ошарашила народ неадекватным поведением: «Зря сняли опеку»
Звезда склонна к эксгибиционизму.
Звезды
Россияне спорят, откуда у Лепса заработок к 660 миллионов: «Это наши налоги»
Когда речь зашла о деньгах, развод певца не оставил равнодушным никого.
Звезды
Рудковскую разнесли за полуголое фото: «Трусы надеть забыла»
Яну Рудковскую высмеяли за неумелый фотошоп.
Звезды
Задравшая платье Мадонна шокировала народ: «Съехала с катушек»
Звезда показала нижнее белье.
Звезды
Освободившаяся от опеки Бритни Спирс объяснила, почему больше не хочет заниматься музыкой
Артистка боится шоу-бизнеса.
Звезды
Брат американской певицы Бритни Спирс начал контролировать ее до опеки
Семья Спирс не давала ей видеться с друзьями еще в 2004 году.
Звезды
Полуголая Бритни Спирс, кричащая перед зеркалом, испугала народ: «Она не в себе?»
Бритни Спирс представила новую песню и испугала поклонников.
Звезды
Бритни Спирс отказалась отмечать Рождество с семьей
Певица пригласит сыновей.
Звезды
Бритни Спирс намекнула на третью беременность
Американская певица хочет родить дочку.
Звезды
Бритни Спирс объяснила, почему никогда не приедет в Россию с концертом
Певица готовится к скорой свадьбе.
Звезды
Певица Ариана Гранде повторила знаменитый образ Бритни Спирс
Исполнительница удивила всех на шоу «Голос».
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