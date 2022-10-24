Бритни Спирс
Джастин Тимберлейк выложил редкие фото с женой
Певец и его супруга Джессика Бил отметили 10-летие совместной жизни.24 окт 2022 08:04
Что стало со студентом, который не спал 11 суток
Когда Рэнди Гарднер решил побить мировой рекорд по бессоннице, он и не подозревал, что последствия будут мучить его десятилетия спустя.21 окт 2022 12:02
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Заниматься ночь напролет — это не меньше, чем пробежать марафон. И тут тоже есть свои хитрости.20 окт 2022 05:14
Новый фильм о Мэрилин Монро сравнили с низкопробным кино
Проект «Блондинка», который вышел на Netflix 28 сентября, раскритиковала модель Эмили Ратаковски.3 окт 2022 11:42
Отец Бритни Спирс запрещал ей пить чай и заставлял носить колготки во время опекунства
Бритни Спирс рассказала о нелепых запретах отца.27 янв 2022 09:32
Психолог прокомментировала ситуацию в семье Бритни Спирс: «Ужасная травма»
Эксперт считает, что звезда 90-х стала источником финансирования для своей семьи.21 янв 2022 16:23
Сестра Бритни Спирс заявила, что певица нападала на нее с ножом
Бритни Спирс назвала поступок сестры низким.21 янв 2022 15:59
Бритни Спирс резко ответила сестре, обвинившей ее в неуравновешенности
Бритни Спирс обвинила сестру в пиаре за счет ее имени.14 янв 2022 15:08
Психиатр усомнился в правильности решения отменить опеку над Бритни Спирс
Бритни Спирс опубликовала серию излишне откровенных фото.11 янв 2022 13:41
Бритни Спирс ошарашила народ неадекватным поведением: «Зря сняли опеку»
Звезда склонна к эксгибиционизму.10 янв 2022 10:57
Россияне спорят, откуда у Лепса заработок к 660 миллионов: «Это наши налоги»
Когда речь зашла о деньгах, развод певца не оставил равнодушным никого.4 янв 2022 17:00
Рудковскую разнесли за полуголое фото: «Трусы надеть забыла»
Яну Рудковскую высмеяли за неумелый фотошоп.29 дек 2021 16:08
Задравшая платье Мадонна шокировала народ: «Съехала с катушек»
Звезда показала нижнее белье.29 дек 2021 13:16
Освободившаяся от опеки Бритни Спирс объяснила, почему больше не хочет заниматься музыкой
Артистка боится шоу-бизнеса.29 дек 2021 11:47
Брат американской певицы Бритни Спирс начал контролировать ее до опеки
Семья Спирс не давала ей видеться с друзьями еще в 2004 году.27 дек 2021 16:19
Полуголая Бритни Спирс, кричащая перед зеркалом, испугала народ: «Она не в себе?»
Бритни Спирс представила новую песню и испугала поклонников.24 дек 2021 08:26
Бритни Спирс отказалась отмечать Рождество с семьей
Певица пригласит сыновей.20 дек 2021 15:19
Бритни Спирс намекнула на третью беременность
Американская певица хочет родить дочку.17 дек 2021 15:49
Бритни Спирс объяснила, почему никогда не приедет в Россию с концертом
Певица готовится к скорой свадьбе.15 дек 2021 09:42
Певица Ариана Гранде повторила знаменитый образ Бритни Спирс
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