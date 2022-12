Горяча и бешена: Бритни Спирс повторила образ из клипа Oops I Did It Again

С поп-принцессой последнее время происходит что-то странное. Хоть она избавилась от опеки отца и вышла замуж, поклонники считают: ей срочно нужно лечиться.

Уже больше года Бритни Спирс не сходит с первых страниц мировых таблоидов, которые пишут про ее личную жизнь, отношения с отцом и, конечно же, бесконечные выходки. Листая ленту популярной социальной сети, многие уже привыкли к постоянным обнаженным фото знаменитости — руководство компании уже несколько раз удаляло ее страницу, но певице каким-то образом удается ее восстановить вновь.

Среди этой вакханалии Бритни неожиданно решила повторить свой культовый образ из знаменитого клипа 2000 года Oops I Did It Again, в котором она появилась в красном латексном костюме. Тогда это произвело фурор, а поклонники по всему миру хотели походить на знаменитость.

Теперь же Бритни выглядит в облегающем наряде несколько нелепо. К тому же она не смогла повторить движения из ролика, поэтому просто уселась на пол, стала разливать шампанское и есть торт, который стоял на полу.

Вам немного неловко или странно смотреть?

— вопрошает поп-певица.