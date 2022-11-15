Все новости Алла Пугачева

Алла Пугачева

Кино Звезды
Стало известно, где находится уехавший из России актер Романович из «Ольги»
Сергей Романович прославился благодаря сериалу «Ольга», в котором он сыграл одну из главных ролей. Правда, жизнь актера круто изменилась за последние годы.
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Российские телеканалы поставили крест на карьере Дани Милохина
Известный тиктокер попал в черный список всех известных проектов.
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У звезды фильма «Бумер» Вдовиченкова нарушена функциональность мозга
Врачей Владимиру вызвала супруга Елена Лядова.
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Сколько на самом деле лет Алле Пугачевой: Примадонна все моложе и моложе
Когда смотришь на Примадонну, то невольно задаешься вопросом: «Сколько на самом деле лет Алле Пугачевой?» Такое чувство, что с каждым годом звезда только молодеет.
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Кто поет песню «Я русский»: певец SHAMAN рассказал, как создавался хит
В Сети многие задаются вопросом, кто поет песню «Я русский». Рассказываем все, что известно о главном открытии 2022 года — певце SHAMAN.
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Вовк обратилась к покинувшей Россию Пугачевой: «Сделай что-то героическое, а то всё бабки»
Знаменитая телеведущая не удержалась от колкости в адрес Примадонны.
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Тайна похорон Бориса Моисеева: Пугачева уехала, Крутой дал денег, брат скандалил
Арт-директор певца Сергей Горох рассказал, как переживает уход близкого друга и коллеги.
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«Они в каждой дырке»: Юрий Лоза объяснил, почему не считает Газманова и Гагарину лучшими певцами России
Исполнителя хита «Плот» возмутили недавно опубликованные рейтинги.
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«Бред»: Композитор Дунаевский жестко высказался о рейтинге лучших артистов с Газмановым и Гагариной
Заслуженный деятель культуры России дал свою оценку списку лучших артистов.
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Где сейчас Собчак: телеведущая покинула Россию
Популярная телеведущая неожиданно для многих уехала из нашей страны, поэтому всех интересует: где сейчас Собчак?
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Где Пугачева: Примадонна сбежала из России и не собирается назад
Примадонна российской эстрады стала главным ньюсмейкером последних месяцев, поэтому всех интересует главный вопрос, где Пугачева?
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«Манера говорить устаревшая, ошибается»: Меньшова оценила работу Познера
Бывшая ведущая Первого канала прошлась по работе знаменитого интервьюера.
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«Было сделано по его указанию»: Волкова ушла из театра из-за Михалкова
Звезда сериала «Воронины» рассказала, как оказалась жертвой в игре знаменитого режиссера, который стал руководителем театра.
Звезды
Певец Микабен умер на концерте в Париже — видео
Гаитянский певец выступал на разогреве группы Carimi в столице Франции, как вдруг ему стало плохо. Он упал и скончался на глазах у тысячи человек. 
Звезды
Умер 80-летний участник группы Ricchi e Poveri
Певец Франко Гатти скончался у себя дома.
Звезды
Последние новости про Аллу Пугачеву: в семье Примадонны случился раскол
Певица не желает говорить о том, что происходит в ее семье, но факты налицо: последние новости про Аллу Пугачеву не самые радостные.
Звезды
Больная Эдита Пьеха не может платить по счетам
О тяжелом положении легенды советской сцены рассказал ее внук Стас.
Звезды Кино
Неизлечимо больной актер «Назад в будущее» потряс публику — видео
61-летний актер пытается вылечиться от болезни Паркинсона.
Звезды
Продюсер ответил, будет ли в этом году «Голубой огонек»
Традиционная новогодняя программа находится под угрозой, потому что сетка вещания серьезно переформатировалась.
Звезды
Илья Резник потерял миллионы рублей из-за демарша Аллы Пугачевой
Поэт-песенник не знает, на что будет жить.
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Звезды, 16 ноя 2022 08:19
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