Алла Пугачева
Стало известно, где находится уехавший из России актер Романович из «Ольги»
Сергей Романович прославился благодаря сериалу «Ольга», в котором он сыграл одну из главных ролей. Правда, жизнь актера круто изменилась за последние годы.15 ноя 2022 09:57
Российские телеканалы поставили крест на карьере Дани Милохина
Известный тиктокер попал в черный список всех известных проектов.15 ноя 2022 08:42
У звезды фильма «Бумер» Вдовиченкова нарушена функциональность мозга
Врачей Владимиру вызвала супруга Елена Лядова.14 ноя 2022 14:18
Сколько на самом деле лет Алле Пугачевой: Примадонна все моложе и моложе
Когда смотришь на Примадонну, то невольно задаешься вопросом: «Сколько на самом деле лет Алле Пугачевой?» Такое чувство, что с каждым годом звезда только молодеет.14 ноя 2022 11:55
Кто поет песню «Я русский»: певец SHAMAN рассказал, как создавался хит
В Сети многие задаются вопросом, кто поет песню «Я русский». Рассказываем все, что известно о главном открытии 2022 года — певце SHAMAN.11 ноя 2022 09:28
Вовк обратилась к покинувшей Россию Пугачевой: «Сделай что-то героическое, а то всё бабки»
Знаменитая телеведущая не удержалась от колкости в адрес Примадонны.10 ноя 2022 08:44
Тайна похорон Бориса Моисеева: Пугачева уехала, Крутой дал денег, брат скандалил
Арт-директор певца Сергей Горох рассказал, как переживает уход близкого друга и коллеги.7 ноя 2022 10:58
«Они в каждой дырке»: Юрий Лоза объяснил, почему не считает Газманова и Гагарину лучшими певцами России
Исполнителя хита «Плот» возмутили недавно опубликованные рейтинги.3 ноя 2022 12:40
«Бред»: Композитор Дунаевский жестко высказался о рейтинге лучших артистов с Газмановым и Гагариной
Заслуженный деятель культуры России дал свою оценку списку лучших артистов.3 ноя 2022 11:37
Где сейчас Собчак: телеведущая покинула Россию
Популярная телеведущая неожиданно для многих уехала из нашей страны, поэтому всех интересует: где сейчас Собчак?27 окт 2022 10:33
Где Пугачева: Примадонна сбежала из России и не собирается назад
Примадонна российской эстрады стала главным ньюсмейкером последних месяцев, поэтому всех интересует главный вопрос, где Пугачева?24 окт 2022 11:41
«Манера говорить устаревшая, ошибается»: Меньшова оценила работу Познера
Бывшая ведущая Первого канала прошлась по работе знаменитого интервьюера.19 окт 2022 08:51
«Было сделано по его указанию»: Волкова ушла из театра из-за Михалкова
Звезда сериала «Воронины» рассказала, как оказалась жертвой в игре знаменитого режиссера, который стал руководителем театра.19 окт 2022 08:21
Певец Микабен умер на концерте в Париже — видео
Гаитянский певец выступал на разогреве группы Carimi в столице Франции, как вдруг ему стало плохо. Он упал и скончался на глазах у тысячи человек.18 окт 2022 23:06
Умер 80-летний участник группы Ricchi e Poveri
Певец Франко Гатти скончался у себя дома.18 окт 2022 12:58
Последние новости про Аллу Пугачеву: в семье Примадонны случился раскол
Певица не желает говорить о том, что происходит в ее семье, но факты налицо: последние новости про Аллу Пугачеву не самые радостные.18 окт 2022 12:35
Больная Эдита Пьеха не может платить по счетам
О тяжелом положении легенды советской сцены рассказал ее внук Стас.11 окт 2022 11:42
Неизлечимо больной актер «Назад в будущее» потряс публику — видео
61-летний актер пытается вылечиться от болезни Паркинсона.11 окт 2022 10:23
Продюсер ответил, будет ли в этом году «Голубой огонек»
Традиционная новогодняя программа находится под угрозой, потому что сетка вещания серьезно переформатировалась.11 окт 2022 09:59
Илья Резник потерял миллионы рублей из-за демарша Аллы Пугачевой
Поэт-песенник не знает, на что будет жить.11 окт 2022 08:58
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«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и РоссииПутешествия, 16 ноя 2022 15:31
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFTФинансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
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Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
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