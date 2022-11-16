Технологии
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
Экономист Олег Вьюгин рассказал, последует ли за обвалом NFT крах криптовалютного рынка.16 ноя 2022 15:17
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Экономист Олег Вьюгин раскрыл подводные камни в таких сделках.16 ноя 2022 10:07
Найдена критическая ошибка: 1С умоляет обновить «1С: Предприятие 8»
Без срочных мер программа перестанет работать.16 ноя 2022 06:25
Российские компании оказались беззащитны перед хакерами
Бизнес в России имеет уязвимую IT-систему.16 ноя 2022 06:02
4 тенденции, которые изменят цифровой мир в 2023 году
Что ожидает пользователей в следующем году?16 ноя 2022 03:27
Honor создаст свой «айфон»
Китайский производитель телефонов попытается повторить успех Apple.16 ноя 2022 02:12
Случайное касание телефона может быть на руку мошенникам
Специалист по кибербезопасности объяснил, чем опасно случайное касание дисплея смартфона.16 ноя 2022 00:41
Данные арендующих электросамокаты утекли в сеть
Крупнейший кикшеринг-сервис России атаковали хакеры.15 ноя 2022 22:46
Как Илон Маск похоронил Twitter
Четыре решения, которые погубили соцсеть.15 ноя 2022 06:28
Эксперт предупредил об опасности антивирусов на смартфоне
Антивирусные программы могут замедлять работу устройства.12 ноя 2022 23:07
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Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
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