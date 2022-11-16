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Эксклюзив
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
Экономист Олег Вьюгин рассказал, последует ли за обвалом NFT крах криптовалютного рынка.
Финансы Технологии
Эксклюзив
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Экономист Олег Вьюгин раскрыл подводные камни в таких сделках.
Технологии
Найдена критическая ошибка: 1С умоляет обновить «1С: Предприятие 8»
Без срочных мер программа перестанет работать.
Технологии
Российские компании оказались беззащитны перед хакерами
Бизнес в России имеет уязвимую IT-систему.
Технологии
4 тенденции, которые изменят цифровой мир в 2023 году
Что ожидает пользователей в следующем году?
Технологии
Honor создаст свой «айфон»
Китайский производитель телефонов попытается повторить успех Apple.
Технологии
Случайное касание телефона может быть на руку мошенникам
Специалист по кибербезопасности объяснил, чем опасно случайное касание дисплея смартфона.
Технологии
Данные арендующих электросамокаты утекли в сеть
Крупнейший кикшеринг-сервис России атаковали хакеры.
Технологии
Как Илон Маск похоронил Twitter
Четыре решения, которые погубили соцсеть.
Технологии
Эксперт предупредил об опасности антивирусов на смартфоне
Антивирусные программы могут замедлять работу устройства.
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