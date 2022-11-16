Экономист Олег Вьюгин рассказал, последует ли за обвалом NFT крах криптовалютного рынка.

Экономист Олег Вьюгин раскрыл подводные камни в таких сделках.

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16 ноя 2022 03:27