Уилл Смит
Киноадаптацию мультфильма «Геркулес» переснимут в стиле TikTok
Гай Ричи нашел необычный режиссерский ход.3 ноя 2022 17:52
Застреливший человека актер Алек Болдуин нашел способ избежать тюрьмы
Голливудская звезда решил тяжелую проблему.6 окт 2022 09:41
Создатель сериала «Рынок шкур» Сарик Андреасян снова станет отцом
Девушка скандального режиссера ждет ребенка.5 окт 2022 11:11
Уилл Смит возвращается в кино после скандала с пощечиной
Знаменитый актер снова снимется, несмотря предложение «отменить» его в Голливуде.5 окт 2022 10:05
Крису Року предлагали стать ведущим следующей церемонии «Оскар»
Артист не тянул с ответом.31 авг 2022 14:12
Крис Рок о пощечине Уилла Смита: «Я не считаю себя жертвой»
Рок в кои-то веки напрямую высказался о нашумевшем скандале.28 июл 2022 16:48
Игровой ремейк мультфильма «Лило и Стич» обзавелся новым режиссером
Компания Disney продолжает давать новую жизнь своим знаменитым анимационным фильмам.17 июл 2022 12:04
Бенедикт Камбербэтч возьмет перерыв в актерской карьере после выхода сиквела «Доктора Стрэнджа»
Картина выходит в зарубежный прокат уже завтра, 6 мая.5 май 2022 15:06
Пользователи интернета в 25 раз чаще искали информацию о пощечине Уилла Смита, чем о фильме «CODA»
Скандал привлек больше внимания, чем фильм, победивший в главной номинации.30 мар 2022 16:55
85-летняя мама актера Уилла Смита взорвала сеть зажигательным танцем
Родительница выглядит на 60 лет.19 янв 2022 14:15
«Власть пса» и «король» Уилл Смит: вот кто стал триумфатором премии «Золотой глобус» 2022
79-я церемония обошлась без традиционной красной дорожки из-за прошлогоднего скандала.10 янв 2022 13:35
В какой последовательности смотреть все части «Плохих парней»?
Производство боевика «Плохие парни» 1995 года было сложным.30 дек 2021 12:10
В какой последовательности смотреть все части «Матрицы»?
Замысел «Матрицы» братья Вачовски (в настоящее время известные как сестры Вачовски) вынашивали на протяжении пяти с половиной лет, существовало по меньшей мере четырнадцать черновиков сценария.30 дек 2021 11:03
Психолог раскрыла подоплеку взаимных измен Уилла Смита и его жены: все не так просто
Уилл Смит и его супруга живут в открытом браке.15 дек 2021 15:52
Выяснилось, какие страхи Круз, Михайлов и Деревянко маскируют «уколами красоты»: «Недопустимое крушение самолюбия»
Рассекречены истинные причины, которые толкают актеров на крайние меры.6 дек 2021 11:30
Перенос «Аватара», успех Уилла Смита и трагедия Алека Болдуина: главные киноновости дня
Стали известны даты премьер долгожданных проектов.3 дек 2021 12:40
Раскрыты причины проблем с сексом у актера Уилла Смита
Актер рассказал о плохом самочувствии после полового акта.24 ноя 2021 12:17
В «Короле Ричарде» Уилл Смит был готов к полной трансформации при помощи грима, но режиссер отверг эту идею
По мнению постановщика, на грим нужно было затрачивать слишком много времени, что мешало бы Смиту как следует готовиться к роли.5 ноя 2021 11:13
В какой серии сериала «Друзья» снимался Брэд Питт?
Сериал «Друзья» является самым популярным ситкомом в Америке.22 окт 2021 13:10
Кто озвучивает Брэда Питта в фильмах на русском?
Красавчик Бред Питт будоражит сердца женщин во всем мире уже не одно десятилетие.19 окт 2021 14:58
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