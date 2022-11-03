Все новости Уилл Смит

Уилл Смит

Кино
Киноадаптацию мультфильма «Геркулес» переснимут в стиле TikTok
Гай Ричи нашел необычный режиссерский ход.
Звезды Кино
Застреливший человека актер Алек Болдуин нашел способ избежать тюрьмы
Голливудская звезда решил тяжелую проблему.
Звезды
Создатель сериала «Рынок шкур» Сарик Андреасян снова станет отцом
Девушка скандального режиссера ждет ребенка.
Кино Звезды
Уилл Смит возвращается в кино после скандала с пощечиной
Знаменитый актер снова снимется, несмотря предложение «отменить» его в Голливуде.
Кино
Крису Року предлагали стать ведущим следующей церемонии «Оскар»
Артист не тянул с ответом.
Кино
Крис Рок о пощечине Уилла Смита: «Я не считаю себя жертвой»
Рок в кои-то веки напрямую высказался о нашумевшем скандале.
Кино
Игровой ремейк мультфильма «Лило и Стич» обзавелся новым режиссером
Компания Disney продолжает давать новую жизнь своим знаменитым анимационным фильмам.
Кино
Бенедикт Камбербэтч возьмет перерыв в актерской карьере после выхода сиквела «Доктора Стрэнджа»
Картина выходит в зарубежный прокат уже завтра, 6 мая.
Кино
Пользователи интернета в 25 раз чаще искали информацию о пощечине Уилла Смита, чем о фильме «CODA»
Скандал привлек больше внимания, чем фильм, победивший в главной номинации.
Звезды
85-летняя мама актера Уилла Смита взорвала сеть зажигательным танцем
Родительница выглядит на 60 лет.
Кино
«Власть пса» и «король» Уилл Смит: вот кто стал триумфатором премии «Золотой глобус» 2022
79-я церемония обошлась без традиционной красной дорожки из-за прошлогоднего скандала.
Кино
В какой последовательности смотреть все части «Плохих парней»?
Производство боевика «Плохие парни» 1995 года было сложным.
Кино
В какой последовательности смотреть все части «Матрицы»?
Замысел «Матрицы» братья Вачовски (в настоящее время известные как сестры Вачовски) вынашивали на протяжении пяти с половиной лет, существовало по меньшей мере четырнадцать черновиков сценария.
Звезды
Психолог раскрыла подоплеку взаимных измен Уилла Смита и его жены: все не так просто
Уилл Смит и его супруга живут в открытом браке.
Звезды
Выяснилось, какие страхи Круз, Михайлов и Деревянко маскируют «уколами красоты»: «Недопустимое крушение самолюбия»
Рассекречены истинные причины, которые толкают актеров на крайние меры.
Кино
Перенос «Аватара», успех Уилла Смита и трагедия Алека Болдуина: главные киноновости дня
Стали известны даты премьер долгожданных проектов.
Звезды
Раскрыты причины проблем с сексом у актера Уилла Смита
Актер рассказал о плохом самочувствии после полового акта.
Кино
В «Короле Ричарде» Уилл Смит был готов к полной трансформации при помощи грима, но режиссер отверг эту идею
По мнению постановщика, на грим нужно было затрачивать слишком много времени, что мешало бы Смиту как следует готовиться к роли.
Кино
В какой серии сериала «Друзья» снимался Брэд Питт?
Сериал «Друзья» является самым популярным ситкомом в Америке.
Кино
Кто озвучивает Брэда Питта в фильмах на русском?
Красавчик Бред Питт будоражит сердца женщин во всем мире уже не одно десятилетие.
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