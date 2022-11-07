Ксения Собчак
Возвращение блудной дочери! Собчак заметили в Псковской области
Знаменитая телеведущая несколько недель провела в Литве, но сейчас вернулась в Россию.7 ноя 2022 11:46
«Трусиха»: Богомолов описал одним словом все, что думает о Собчак
Режиссер поздравил телеведущую с 41-летием.5 ноя 2022 20:56
«Оставьте меня»: внучка Гурченко потеряла ребенка из-за тяжелой травмы
Как выглядит наследница легенды советского кино и театра. И почему с ней случилась такая трагедия?3 ноя 2022 08:55
22-летняя блогерша Аня Покров попала в ДТП — фото
Одна из самых известных молодых блогерш стала участницей серьезного ДТП. Фото искореженного внедорожника появились в ее соцсетях.3 ноя 2022 08:38
«Шатунова больше нет, у Разина руки развязаны»: Евгений Фридлянд о возрождении «Ласкового мая»
Известный продюсер рассказал, что думает о перезапуске легендарного коллектива.2 ноя 2022 16:18
Вернется ли Ксения Собчак в Россию: ответ дала ее мать
Телеведущая сейчас находится в Литве, куда перебралась транзитом через Белоруссию. В стране она может находиться 90 дней по израильскому паспорту. Но вернется ли она в Россию?2 ноя 2022 14:40
Тимати обратился к Собчак: «Считаешь себя королевой на всем этом сером фоне»
Рэпер когда-то встречался с блондинкой.30 окт 2022 10:59
Где сейчас Собчак: телеведущая покинула Россию
Популярная телеведущая неожиданно для многих уехала из нашей страны, поэтому всех интересует: где сейчас Собчак?27 окт 2022 10:33
Азиза выдвинула новую версию убийства Талькова: сын назвал ее сумасшедшей
Певица нелестно высказалась о бывшем друге.11 окт 2022 08:49
Продюсер Шатунова о смерти участника «Ласкового мая»: «А кто это?»
Скандалы в популярном коллективе продолжаются. Даже после смерти одного из участников продюсеры не могут помириться.10 окт 2022 17:31
«Сбежала»? Что известно об отъезде Ксении Собчак из страны
Стало известно, что блондинка и ее мама Людмила Нарусова покинули Россию. Но так ли это?10 окт 2022 16:48
Nescafe может исчезнуть из магазинов
Вымирающий кофе: операция по спасению Nescafe.4 окт 2022 17:18
В Великобритании нашли двойника Ксении Собчак
Журналистка сама удивилась, когда увидела ведущую британского канала SkyNews.4 окт 2022 09:41
Фото звезд в метро разозлило россиян: «Будто в зоопарке со зверюшками решили сфотографироваться»
Звезды не стыдятся ездить на общественном транспорте.22 фев 2022 15:00
Скитающемуся от модели к модели Тимати предрекли неприглядное будущее: «Разбитое сердце»
Психолог Полина Токарева объяснила, почему популярный рэпер не может построить долгосрочные и глубокие отношения.12 фев 2022 11:00
Полуголая Боня рискнула здоровьем по просьбе фанатов
Вика показала подтянутую фигуру.7 фев 2022 15:00
Собчак в новом выпуске авторского шоу раскритиковала Беглова за плохую уборку снега и мусора в Петербурге
Собчак прокомментировала визит главы Петербурга Александра Беглова в Минск. Градоначальник презентовал Александру Лукашенко кусочек блокадного хлеба. Журналист раскритиковала поступок градоначальника, посоветовав вывезти весь снег и мусор из Северной столицы.5 фев 2022 20:02
Новое видео Билана повергло народ в шок: «Он бывает трезвым?»
Дима Билан снова появился перед поклонниками в нетрезвом виде.3 фев 2022 15:00
Отчаявшаяся Собчак начала бороться с возрастом методом Волочковой: фото
Ксения обнажила грудь.28 янв 2022 10:44
Актриса Нино Нинидзе призналась, что не советуется с Максимом Виторганом по поводу проектов
Роман с Нинидзе — первый для Виторгана после развода с Собчак.26 янв 2022 09:02
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