Вернется ли Ксения Собчак в Россию: ответ дала ее мать

Телеведущая сейчас находится в Литве, куда перебралась транзитом через Белоруссию. В стране она может находиться 90 дней по израильскому паспорту. Но вернется ли она в Россию?

Ксения Собчак уехала из России за несколько дней до старта громкого уголовного дела с участием ее коммерческого директора Кирилла Суханова, а также экс-главреда Tatler Ариана Романовского. Они якобы вымогали деньги. Многие подумали, что в этом замешана Собчак.

Но ее мать, сенатор Людмила Нарусова, заявила, что у дочки нет никакого статуса по уголовному делу, а адвокаты хотят обжаловать факт обыска, который проводили в ее доме. Кроме того, мать журналистки подтвердила: у Ксении есть израильский паспорт. И, конечно же, ответила на вопрос, когда же ее дочка вернется на родину.

Будет, очень скоро,

— сообщила Людмила Борисовна во время беседы с РИА Новости.

Отметим, что сама Ксения очень переживает то, что с ней случилось. И в первом комментарии в социальных сетях отметила, что находится в большой беде. Правда, она не уточнила, какой именно беде и с чем конкретно у нее проблемы. Знаменитость уехала в Литву одна, без сына, мужа и матери. Кроме того, она не может полноценно работать, выпускать свою программу и вести сеть Telegram-каналов, у которых миллионы подписчиков.

Ранее сообщалось, что Собчак будет продолжать выпускать серии интервью с интересными людьми и представлять публике свои репортажи по разным актуальным вопросам.

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