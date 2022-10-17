Все новости Принц Гарри

Принц Гарри

Общество
Игрушки с мест поминовения королевы Елизаветы подарят детям
Более 1000 плюшевых мишек, оставленных в память о королеве Елизавете II, будут переданы в дар детской благотворительной организации. 
Общество Звезды
5 продуктов, которые запретил подавать на стол король Карл III
Как и у его покойной матери королевы Елизаветы II, у короля Карла III есть определенные пищевые привычки — и порой весьма специфические.
Звезды
Стала известна дата коронации Карла III
После смерти Елизаветы II ее сын взойдет на престол.
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Бутират, кокаин и алкоголь: пагубные привычки звезд
Не только Паша Техник отличается плохим поведением. В свое время скандалы под веществами устраивали Дима Билан, Наталья Бочкарева и другие звезды.
Звезды
Вся правда о королевской семье: принц Гарри готовит «бомбу»
В Букингемском дворце озабочены грядущими мемуарами принца Гарри.
Авто
33 миллиона рублей за русский внедорожник: как выглядит новый Aurus
Новинку отечественного автопрома представили в столичном музее «Гараж». Машина получила название Aurus Komendant.
Кино
Создатели сериала «Корона» подыскивают актрису на роль молодой Кейт Миддлтон
Работа над шестым сезоном уже идет.
Звезды
Меган Маркл решила запустить собственное ток-шоу
Королевская чета переходит от некоммерческой деятельности к бизнесу.
Звезды
Меган Маркл осталась недовольна фильмом BBC о королевской семье
Маркл разозлилась на BBC.
Звезды
Королева Елизавета II заставляет нервничать жену принца Гарри Меган Маркл
С тех пор, как Маркл и принц Гарри покинули Британию, прошло уже два года.
Звезды
В сети ищут реальную причину разлада между принцами Гарри и Уильямом: «Дело в женщинах»
Гарри не позвали на открытие памятника принцессе Диане.
Звезды
Королева Елизавета II подтвердила, что принц Гарри и Меган Маркл больше не часть семьи
В 2021 году принц Гарри и его супруга Меган Маркл уехали жить в США.
Звезды
Побег из дворца, расизм и капризы: главные публичные провалы принца Гарри и Меган Маркл
Скандальные заявления в провокационном интервью Опре Уинфри — лишь цветочки.
Звезды
Принц Чарльз сделал шаг к примирению с принцем Гарри
Принц Чарльз поблагодарил сына за работу над вопросами экологии.
Звезды
«Все это поняли, кроме Гарри»: безжалостную правду о Меган Маркл озвучили вслух
Дональд Трамп обвинил герцогиню Сассекскую в неуважении к королеве.
Кино
В какой последовательности смотреть все части «Гарри Поттера» по хронологии?
Сейчас невозможно представить себе кинематограф без восьми частей поттерианы.
Звезды
Кардиограмма шоу-бизнеса 2021: главные события из жизни звезд, которые не обсуждал только ленивый
Уходящий год подарил всему миру немало ярких эпизодов из мира шоу-бизнеса, о которых до сих пор говорит широкая общественность.
Дети
Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали свою дочь
Герцоги Сассекские до сих пор чтут некоторые королевские традиции.
Звезды
Принца Гарри и Меган Маркл поймали на грязной лжи
Герцоги отказались от дальнейшего деторождения, но передумали.
Звезды
Принц Гарри и Меган Маркл планируют третьего ребенка
Маленькому Арчи не с кем играть.
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Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
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