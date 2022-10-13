Юлия Пересильд
Почему тренировка не должна превышать одного часа
Чрезмерные физические нагрузки могут начать повреждать и мышечную ткань.13 окт 2022 14:53
60-летний Том Круз полетит на МКС и выйдет в открытый космос
Легендарный голливудский актер согласовывает последние штрихи перед началом съемок.11 окт 2022 10:51
«Ждем распил бюджетных денег»: вот почему россияне не посмотрят «Вызов»
Ленте, снятой в космосе, прогнозируют кассовый провал.17 фев 2022 11:00
Капризы Пересильд на МКС дорого обошлись космонавтам
Юлия Пересильд отказалась мыть голову по правилам МКС.6 янв 2022 16:33
Миллион на спа и вилла за 500 тысяч: топ-6 звезд, которые тратят целое состояние на отдых
Знаменитости не жалеют миллионы рублей на дорогие отели, виллы и рестораны.5 янв 2022 16:00
Юлии Пересильд посоветовали работать над длительными отношениями: «Нужно понимать, зачем вместе»
В начале 2022 года выйдет новый фильм с Юлией Пересильд.29 дек 2021 15:42
Вернувшаяся из космоса Юлия Пересильд отметила красоту ног Данилы Козловского
Актриса рассказала о курьезном случае в аэропорту Минска.29 дек 2021 09:00
Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина перенесла операцию после борьбы с Юлией Пересильд
Актриса не смогла полететь в космос по состоянию здоровья.23 дек 2021 10:37
Ургант, Киркоров, Пересильд: звезды российского шоу-бизнеса собрались на BOSCO BRUNCH
Дети Урганта и Миронова произвели фурор на BOSCO BRUNCH.22 дек 2021 08:05
«Любимая женщина Абрамовича»: в сети обсуждают причину популярности Пересильд
Актриса, космонавт и просто красавица.12 дек 2021 16:50
Исхудавшая Екатерина Варнава поразила своим видом на юбилее GQ
Знаменитость продолжает худеть.8 дек 2021 12:37
«От этого костюма уже нехило пахнет»: Пересильд вызвала гримасы отвращения у россиян
Актриса ходит в одном и том же.30 ноя 2021 14:31
Хитрые манипуляции Пересильд раскрыла клинический психолог: «Она в уязвимом положении»
Актриса-космонавт нуждается во всеобщей любви.27 ноя 2021 10:00
Юлия Пересильд посетила премию «Женщина года» в платье за полмиллиона рублей
Звезда предпочитает тяжелый люкс.26 ноя 2021 12:07
«Наигранна и неестественна»: запевшую Пересильд сравнили с Бузовой
Пользователи сети раскритиковали певческий талант звезды.23 ноя 2021 11:27
«Людям — ничего»: с чем остались россияне после полета Пересильд в космос за 2 миллиарда
Полет актрисы в космос стал самым обсуждаемым событием.14 ноя 2021 09:29
Стыдоба: топ-5 глупых высказываний Пересильд, вызвавших отвращение у фанатов
Поклонники отвернулись от актрисы Юлии Пересильд, которую обвинили в излишнем самолюбовании и цинизме после одного из последних интервью.12 ноя 2021 16:06
«Пугачева не захотела»: Пересильд в космосе могла заменить любая артистка
Любой человек, прошедший минимальную подготовку, мог оказаться на месте актрисы.12 ноя 2021 08:03
Политическая победа: как Россия «уделала» Илона Маска с помощью Пересильд
Полет Юлии Пересильд на МКС продвинул Россию на политической арене.11 ноя 2021 14:41
Оклеветали: доказано, что Пересильд не отправляли в космос «по блату»
Актриса опровергла слухи о романе с миллиардером.11 ноя 2021 11:49
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