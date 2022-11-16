Спорт
Криштиану Роналду рассказал, что хранит прах своего сына у себя дома
Нападающий «Манчестер Юнайтед» описывает смерть сына как худший момент в своей жизни.16 ноя 2022 14:46
Устроил смертельное ДТП, избежал тюрьмы и стал тренером: жизнь Максима Ставиского
16 ноября 45 лет празднует Максим Ставиский, один из самых известных российско-болгарских фигуристов.16 ноя 2022 11:36
Криштиану Роналду не видит у «МЮ» шансов стать серьезной силой
Что-то случилось в последнее время с Криштиану Роналду: никто теперь не застрахован от его гнева.15 ноя 2022 19:43
Как выглядят талисманы Олимпиады-2024 в Париже?
Талисманов Олимпиады 2024 года в Париже представили публике. Их сделали в виде красных фригийских колпаков, которые символизируют Французскую республику.15 ноя 2022 14:19
«Она забинтована, ей больно»: продюсер «Ледникового периода» о состоянии Тотьмяниной
Максим Ставиский, являющийся одним из руководителей шоу «Ледниковый период», рассказал о состоянии Татьяны Тотьмяниной.15 ноя 2022 14:01
Футбольные болельщики рассказали, кто должен выиграть чемпионат мира 2022
Опрос провел крупный социологический центр Ipsos, спросив мнение жителей в 34 разных странах мира.15 ноя 2022 13:55
«Не мужское решение»: Губерниев набросился на Слуцкого, который покинул «Рубин»
Легендарный российский тренер Леонид Слуцкий объявил о том, что уходит из «Рубина». Команда находится в Первой лиге и бьется за то, чтобы вернуться в РПЛ.15 ноя 2022 11:59
«Состояние болевого шока, она в больнице»: Тотьмянина получила новую травму
Знаменитая фигуристка накануне вечером после съемок шоу «Ледниковый период» уехала в больницу.15 ноя 2022 08:57
Отстранят на 4 года и заберут золото Олимпиады: у Валиевой нашли допинг
Громкое дело фигуристки Камилы Валиевой вновь набирает обороты. Стали известны результаты исследований, которые проводились несколько месяцев.14 ноя 2022 15:16
Роналду о скандале в «МЮ»: «Меня сделали козлом отпущения и обвиняют во всем»
Знаменитый футболист дал комментарий относительного того, что происходит с его карьерой в «Манчестер Юнайтед».14 ноя 2022 09:15
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