Все новости Харрисон Форд

Харрисон Форд

Харрисон Форд - американский актёр кино и телевидения, продюсер. Номинант на премию «Оскар», BAFTA, четырёхкратный номинант и обладатель специальной премии «Золотой глобус», а также почётного «Сезара».

Кино
Disney реанимирует историю об Индиане Джонсе в формате сериала
Знаменитый сюжет про искателя приключений собираются перезапустить, но уже без легендарного Харрисона Форда.
Кино
Звезда «Аватара» оценил вторую часть фильма: «Много чувств и страсти»
Стивен Лэнг рассказал, какие эмоции у него вызвало продолжение культовой истории.
Кино
80-летний Харрисон Форд сыграет в молодежном комиксе Marvel
Голливудская звезда заменит умершего артиста.
Кино
Крис Пратт опроверг слухи о том, что он станет новым Индианой Джонсом
Актер не хочет, чтобы его преследовал призрак Харрисона Форда.
Кино
Продюсер «Индианы Джонса 5» обещает, что фанаты франшизы будут довольны новым фильмом
Официальным названием картина пока не обзавелась.
Кино
Студия Lucasfilm больше не будет подбирать молодых артистов на роли знаковых персонажей «Звездных войн»
Такое решение продюсеры приняли после неудачи «Хана Соло».
Кино
Слух: В финале «Книги Бобы Фетта» появится Хан Соло в исполнении Харрисона Форда
Для омоложения актера будет использоваться та же технология, что и в финале второго сезона «Мандалорца». 
Кино
В какой последовательности смотреть все части «Индианы Джонса»?
Одна из самых известных приключенческих франшиз появилась на свет на Гавайях.
Звезды
Найдено объяснение быстрому старению молодых возлюбленных пожилых звезд
Александр Цекало похорошел рядом с 30-летней Дариной Эрвин.
Кино
Съемки «Индианы Джонса 5» снова в разгаре после возвращения Харрисона Форда
Производство проходит на территории Лондона. 
Кино
В сеть просочилось возможное название пятого фильма об Индиане Джонсе
Подзаголовок хорошо сочетается с недавними слухами о сюжете.
Кино
Слух: Крис Пратт заменит Харрисона Форда в «Индиане Джонсе 5»
А потом франшиза расширится за счет новых фильмов и сериалов.
Кино
Джон Рис-Дэвис открыт к съемкам в «Индиане Джонсе 5»
Актер ожидает, что производство стартует в мае.
Кино
Студия Lucasfilm попытается вернуть Марка Хэмилла и Харрисона Форда в «Звездные войны»
Однако никакие подробности их возвращения пока не разглашаются.
Кино
Видео: Олдена Эренрайка заменили на Харрисона Форда в спин-оффе «Звездных войн» про Хана Соло
Фанатское видео набирает просмотры в Сети.
Кино
Звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс раскрыл пасхалку, связанную с Индианой Джонсом
Актер поделился кадром с отсылкой к известному герою.
Кино
Индиана Джонс в исполнении Харрисона Форда признан лучшим киногероем всех времен
Герой возглавил список персонажей кино, которые вдохновили зрителей на значимые поступки.
Кино
Концепт-арты «Звездных войн: Дуэль судеб» показали Финна в роли лидера революции на Корусанте
Фанаты негодуют, ведь в вышедшем фильме сценаристы не воплотили эту идею в жизнь.
Последнее
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и России
Путешествия, 16 ноя 2022 15:31
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории