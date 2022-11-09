Харрисон Форд - американский актёр кино и телевидения, продюсер. Номинант на премию «Оскар», BAFTA, четырёхкратный номинант и обладатель специальной премии «Золотой глобус», а также почётного «Сезара».
Харрисон Форд
Disney реанимирует историю об Индиане Джонсе в формате сериала
Знаменитый сюжет про искателя приключений собираются перезапустить, но уже без легендарного Харрисона Форда.9 ноя 2022 10:58
Звезда «Аватара» оценил вторую часть фильма: «Много чувств и страсти»
Стивен Лэнг рассказал, какие эмоции у него вызвало продолжение культовой истории.14 окт 2022 11:48
80-летний Харрисон Форд сыграет в молодежном комиксе Marvel
Голливудская звезда заменит умершего артиста.14 окт 2022 11:30
Крис Пратт опроверг слухи о том, что он станет новым Индианой Джонсом
Актер не хочет, чтобы его преследовал призрак Харрисона Форда.18 июл 2022 18:46
Продюсер «Индианы Джонса 5» обещает, что фанаты франшизы будут довольны новым фильмом
Официальным названием картина пока не обзавелась.23 июн 2022 17:54
Студия Lucasfilm больше не будет подбирать молодых артистов на роли знаковых персонажей «Звездных войн»
Такое решение продюсеры приняли после неудачи «Хана Соло».19 май 2022 16:05
Слух: В финале «Книги Бобы Фетта» появится Хан Соло в исполнении Харрисона Форда
Для омоложения актера будет использоваться та же технология, что и в финале второго сезона «Мандалорца».5 янв 2022 14:25
В какой последовательности смотреть все части «Индианы Джонса»?
Одна из самых известных приключенческих франшиз появилась на свет на Гавайях.30 дек 2021 10:01
Найдено объяснение быстрому старению молодых возлюбленных пожилых звезд
Александр Цекало похорошел рядом с 30-летней Дариной Эрвин.24 дек 2021 15:50
Съемки «Индианы Джонса 5» снова в разгаре после возвращения Харрисона Форда
Производство проходит на территории Лондона.28 сен 2021 13:23
В сеть просочилось возможное название пятого фильма об Индиане Джонсе
Подзаголовок хорошо сочетается с недавними слухами о сюжете.25 июн 2021 12:33
Слух: Крис Пратт заменит Харрисона Форда в «Индиане Джонсе 5»
А потом франшиза расширится за счет новых фильмов и сериалов.11 янв 2021 16:05
Джон Рис-Дэвис открыт к съемкам в «Индиане Джонсе 5»
Актер ожидает, что производство стартует в мае.7 янв 2021 12:55
Студия Lucasfilm попытается вернуть Марка Хэмилла и Харрисона Форда в «Звездные войны»
Однако никакие подробности их возвращения пока не разглашаются.6 ноя 2020 12:33
Видео: Олдена Эренрайка заменили на Харрисона Форда в спин-оффе «Звездных войн» про Хана Соло
Фанатское видео набирает просмотры в Сети.18 авг 2020 14:44
Звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс раскрыл пасхалку, связанную с Индианой Джонсом
Актер поделился кадром с отсылкой к известному герою.16 июл 2020 10:31
Индиана Джонс в исполнении Харрисона Форда признан лучшим киногероем всех времен
Герой возглавил список персонажей кино, которые вдохновили зрителей на значимые поступки.11 июн 2020 12:02
Концепт-арты «Звездных войн: Дуэль судеб» показали Финна в роли лидера революции на Корусанте
Фанаты негодуют, ведь в вышедшем фильме сценаристы не воплотили эту идею в жизнь.5 июн 2020 05:31
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