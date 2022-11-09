Кино Disney реанимирует историю об Индиане Джонсе в формате сериала Знаменитый сюжет про искателя приключений собираются перезапустить, но уже без легендарного Харрисона Форда. 9 ноя 2022 10:58

Кино Звезда «Аватара» оценил вторую часть фильма: «Много чувств и страсти» Стивен Лэнг рассказал, какие эмоции у него вызвало продолжение культовой истории. 14 окт 2022 11:48

Кино 80-летний Харрисон Форд сыграет в молодежном комиксе Marvel Голливудская звезда заменит умершего артиста. 14 окт 2022 11:30

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Кино Продюсер «Индианы Джонса 5» обещает, что фанаты франшизы будут довольны новым фильмом Официальным названием картина пока не обзавелась. 23 июн 2022 17:54

Кино Студия Lucasfilm больше не будет подбирать молодых артистов на роли знаковых персонажей «Звездных войн» Такое решение продюсеры приняли после неудачи «Хана Соло». 19 май 2022 16:05

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Кино В какой последовательности смотреть все части «Индианы Джонса»? Одна из самых известных приключенческих франшиз появилась на свет на Гавайях. 30 дек 2021 10:01

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Кино В сеть просочилось возможное название пятого фильма об Индиане Джонсе Подзаголовок хорошо сочетается с недавними слухами о сюжете. 25 июн 2021 12:33

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Кино Джон Рис-Дэвис открыт к съемкам в «Индиане Джонсе 5» Актер ожидает, что производство стартует в мае. 7 янв 2021 12:55

Кино Студия Lucasfilm попытается вернуть Марка Хэмилла и Харрисона Форда в «Звездные войны» Однако никакие подробности их возвращения пока не разглашаются. 6 ноя 2020 12:33

Кино Видео: Олдена Эренрайка заменили на Харрисона Форда в спин-оффе «Звездных войн» про Хана Соло Фанатское видео набирает просмотры в Сети. 18 авг 2020 14:44

Кино Звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс раскрыл пасхалку, связанную с Индианой Джонсом Актер поделился кадром с отсылкой к известному герою. 16 июл 2020 10:31

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