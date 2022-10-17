Все новости Меган Маркл

Меган Маркл

Общество
Игрушки с мест поминовения королевы Елизаветы подарят детям
Более 1000 плюшевых мишек, оставленных в память о королеве Елизавете II, будут переданы в дар детской благотворительной организации. 
Общество Звезды
Мадонна, Дженнифер Лопес и другие: самые известные веганы
Веганство получает хорошую поддержку от знаменитостей. 
Общество Звезды
5 продуктов, которые запретил подавать на стол король Карл III
Как и у его покойной матери королевы Елизаветы II, у короля Карла III есть определенные пищевые привычки — и порой весьма специфические.
Звезды
Стала известна дата коронации Карла III
После смерти Елизаветы II ее сын взойдет на престол.
Авто
33 миллиона рублей за русский внедорожник: как выглядит новый Aurus
Новинку отечественного автопрома представили в столичном музее «Гараж». Машина получила название Aurus Komendant.
Звезды
Меган Маркл решила запустить собственное ток-шоу
Королевская чета переходит от некоммерческой деятельности к бизнесу.
Звезды
Меган Маркл осталась недовольна фильмом BBC о королевской семье
Маркл разозлилась на BBC.
Звезды
Раскрыто, на что придется пойти Кейт Миддлтон ради престола
Герцогине Кембриджской придется быть осторожной в высказываниях.
Звезды
Королева Елизавета II заставляет нервничать жену принца Гарри Меган Маркл
С тех пор, как Маркл и принц Гарри покинули Британию, прошло уже два года.
Звезды
Королева Елизавета II подтвердила, что принц Гарри и Меган Маркл больше не часть семьи
В 2021 году принц Гарри и его супруга Меган Маркл уехали жить в США.
Звезды
Побег из дворца, расизм и капризы: главные публичные провалы принца Гарри и Меган Маркл
Скандальные заявления в провокационном интервью Опре Уинфри — лишь цветочки.
Звезды
Принц Чарльз сделал шаг к примирению с принцем Гарри
Принц Чарльз поблагодарил сына за работу над вопросами экологии.
Звезды
«Все это поняли, кроме Гарри»: безжалостную правду о Меган Маркл озвучили вслух
Дональд Трамп обвинил герцогиню Сассекскую в неуважении к королеве.
Звезды
Кардиограмма шоу-бизнеса 2021: главные события из жизни звезд, которые не обсуждал только ленивый
Уходящий год подарил всему миру немало ярких эпизодов из мира шоу-бизнеса, о которых до сих пор говорит широкая общественность.
Дети
Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали свою дочь
Герцоги Сассекские до сих пор чтут некоторые королевские традиции.
Звезды
Принца Гарри и Меган Маркл поймали на грязной лжи
Герцоги отказались от дальнейшего деторождения, но передумали.
Звезды
Принц Гарри и Меган Маркл планируют третьего ребенка
Маленькому Арчи не с кем играть.
Звезды
Принц Гарри готов раскрыть правду о скандальном интервью Опре Уинфри
Гарри выпустит мемуары.
Звезды
От московской Маркл до тульского Паттинсона: топ-6 двойников голливудских звезд «отечественного розлива»
Эти россияне уже привыкли, что на улицах с ними постоянно фотографируются, но пока ролей в кино не предлагают.
Звезды
Меган Маркл и принц Гарри могут помириться с королевской семьей
Эксперт уверен в нормализации отношений.
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