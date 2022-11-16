Звезды
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия Инина
Константин умер 13 ноября в Турции — причем случилось это в день рождения его матери. Аркадий Инин не может поверить в случившееся.16 ноя 2022 19:15
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Это сейчас Марго Робби одна из самых высокооплачиваемых актрис в кино, а также звезда голливудских фильмов. Но было время, когда она мечтала о другой профессии.16 ноя 2022 17:58
Звезда «Бригады» поделился секретным рецептом маринада для шашлыка: «Добавьте сахар»
Актер и спортсмен Сергей Бадюк уверяет: такой шашлык вы точно съедите «вместе с пальцами».16 ноя 2022 14:07
Сандра Буллок рассталась с бойфрендом после семи лет отношений
Обладательница «Оскара» Сандра Буллок долгие годы состояла в отношениях с Брайаном Рэндаллом, но пара приняла решение расстаться.16 ноя 2022 09:15
Нагиев вышел на связь после исчезновения: его местонахождение сдала Ивлеева
Дмитрий Нагиев уже несколько месяцев не появляется нигде и даже отказался вести шоу «Голос 60+». Многие думали, что он покинул страну, но это оказалось ложью.16 ноя 2022 08:50
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Супермодель и одна из самых известных женщин России поделилась невероятной историей, которая достойна «Оскара».16 ноя 2022 08:19
Тигр покалечил Эдгарда Запашного — страшное видео из больницы
Знаменитый дрессировщик чуть было не лишился жизни из-за молодого тигра.15 ноя 2022 19:38
«Она забинтована, ей больно»: продюсер «Ледникового периода» о состоянии Тотьмяниной
Максим Ставиский, являющийся одним из руководителей шоу «Ледниковый период», рассказал о состоянии Татьяны Тотьмяниной.15 ноя 2022 14:01
Эмили Ратаковски после развода закрутила роман с бывшим Ким Кардашьян
Одна из самых красивых женщин планеты, модель Эмили Ратаковски, сошлась с главным ловеласом Голливуда.15 ноя 2022 13:19
Почему ушел Гуревич: ведущий «Сто к одному» покинул шоу из-за громкого заявления
Последний месяц передача «Сто к одному» выходит без привычного ведущего, поэтому публика недоумевает: почему ушел Гуревич?15 ноя 2022 11:27
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия ИнинаЗвезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператорыПутешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причинПутешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседейОбщество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало большеОбщество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
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