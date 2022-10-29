Данила Козловский
«Дом Дракона», второй сезон: продюсеры назвали дату выхода
После невероятного успеха сериала все стали задаваться вопросом, когда же выйдет второй сезон «Дома Дракона». Рассказываем, что известно об этом.29 окт 2022 09:56
Осталась без волос и бровей: рак сломал жизнь звезде сериала «След» Копосовой
Ольга Копосова прославилась ролью полковника Рогозиной в сериале «След». Долгие годы она снималась в проекте, но мало кто знал, что в этот момент она боролась с раком.28 окт 2022 10:59
Как сейчас выглядит Пуговка из «Папиных дочек»: Екатерина Старшова без прикрас
Звезда сериала «Папины дочки» Пуговка выросла, хотя это мало кто заметил. 28 октября ей исполняется 21 год. Как же сейчас выглядит Пуговка?28 окт 2022 09:56
Данила Козловский экранизирует роман «Авиатор»
Евгений Водолазкин раскрыл планы на культовое произведение.28 окт 2022 08:47
Российский режиссер снимет фильм для Amazon с голливудскими звездами
Илья Найшуллер станет рулевым нового проекта, где снимутся Идрис Эльба и Джон Сина.27 окт 2022 14:37
Скандальная роль Прилучного: почему сериал «Жизнь по вызову» нельзя смотреть детям
Проект раньше хотели назвать «Рынок шкур».7 окт 2022 23:35
Данила Козловский хочет извиниться перед дочерью за то, что мало проводит с ней времени
Актеру приходится летать в США, чтобы увидеться с ребенком.21 янв 2022 13:05
Стильные и мрачные «творческие помои»: вот что говорят первые зрители о сериале Козловского «Карамора»
Отзывы россиян показали, что новинка притягивает и отталкивает одновременно.21 янв 2022 10:10
Телеведущий Дмитрий Дибров взбесил народ безответственным поведением
Жена Диброва заразилась новым штаммом коронавируса.20 янв 2022 16:03
Данила Козловский и Оксана Акиньшина вместе появились на премьере сериала
Актеры стараются скрывать роман.20 янв 2022 12:15
Знаменитые собачники: психолог раскрыла, можно ли определить характер человека по выбору питомца
Четвероногий друг может быть для человека как альтер эго.18 янв 2022 15:01
BadComedian не сделает обзор: что говорят о тизере «Караморы» Данилы Козловского
Зрители раскритиковали видеоролик в пух и прах.8 дек 2021 14:00
Кинотеатры против «Елок 8», Чарли Кокс в Marvel и тизер «Караморы» Данилы Козловского
Самые интересные киноновости дня.8 дек 2021 13:35
На благотворительном аукционе Светланы Бондарчук собрали 80 миллионов
Ведущей мероприятия выступила Ксения Собчак.7 дек 2021 10:44
Сам себе сценарист, режиссер и актер: топ-5 одурманенных славой звезд, которые пошли на постыдный шаг
Ради славы или в порывах творчества актеры нередко меняют свое амплуа, пробуя себя одновременно и в роли сценаристов, и режиессеров, и продюсеров и даже композиторов.2 дек 2021 15:00
Предполагаемую возлюбленную актера Данилы Козловского заподозрили в беременности
Оксана Акиньшина переоделась в свободные наряды.26 ноя 2021 15:00
Сделал себе подарок: Меньшиков уволил больше 10 артистов в свой день рождения
Скоро в театре будет некому работать.12 ноя 2021 16:31
Все спектакли с Данилой Козловским отменены из-за травмы актера
Показ спектаклей «Вишневый сад» и «Гамлет» с Елизаветой Боярской и Данилой Козловским перенесли на середину декабря.19 окт 2021 14:43
Козловский и Акиньшина «не отлипали» друг от друга на свадьбе
Экранный роман стал реальным.18 окт 2021 12:19
«Приходится это слышать»: Стеклов высказался о творчестве Бузовой и Милохина
Актер Владимир Стеклов раскритиковал кумиров современной молодежи.5 окт 2021 11:10
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