Кино «Дом Дракона», второй сезон: продюсеры назвали дату выхода После невероятного успеха сериала все стали задаваться вопросом, когда же выйдет второй сезон «Дома Дракона». Рассказываем, что известно об этом. 29 окт 2022 09:56

Кино Осталась без волос и бровей: рак сломал жизнь звезде сериала «След» Копосовой Ольга Копосова прославилась ролью полковника Рогозиной в сериале «След». Долгие годы она снималась в проекте, но мало кто знал, что в этот момент она боролась с раком. 28 окт 2022 10:59

Звезды Как сейчас выглядит Пуговка из «Папиных дочек»: Екатерина Старшова без прикрас Звезда сериала «Папины дочки» Пуговка выросла, хотя это мало кто заметил. 28 октября ей исполняется 21 год. Как же сейчас выглядит Пуговка? 28 окт 2022 09:56

Кино Данила Козловский экранизирует роман «Авиатор» Евгений Водолазкин раскрыл планы на культовое произведение. 28 окт 2022 08:47

Кино Российский режиссер снимет фильм для Amazon с голливудскими звездами Илья Найшуллер станет рулевым нового проекта, где снимутся Идрис Эльба и Джон Сина. 27 окт 2022 14:37

Звезды Кино Скандальная роль Прилучного: почему сериал «Жизнь по вызову» нельзя смотреть детям Проект раньше хотели назвать «Рынок шкур». 7 окт 2022 23:35

Звезды Данила Козловский хочет извиниться перед дочерью за то, что мало проводит с ней времени Актеру приходится летать в США, чтобы увидеться с ребенком. 21 янв 2022 13:05

Кино Стильные и мрачные «творческие помои»: вот что говорят первые зрители о сериале Козловского «Карамора» Отзывы россиян показали, что новинка притягивает и отталкивает одновременно. 21 янв 2022 10:10

Звезды Телеведущий Дмитрий Дибров взбесил народ безответственным поведением Жена Диброва заразилась новым штаммом коронавируса. 20 янв 2022 16:03

Звезды Данила Козловский и Оксана Акиньшина вместе появились на премьере сериала Актеры стараются скрывать роман. 20 янв 2022 12:15

Звезды Знаменитые собачники: психолог раскрыла, можно ли определить характер человека по выбору питомца Четвероногий друг может быть для человека как альтер эго. 18 янв 2022 15:01

Кино BadComedian не сделает обзор: что говорят о тизере «Караморы» Данилы Козловского Зрители раскритиковали видеоролик в пух и прах. 8 дек 2021 14:00

Кино Кинотеатры против «Елок 8», Чарли Кокс в Marvel и тизер «Караморы» Данилы Козловского Самые интересные киноновости дня. 8 дек 2021 13:35

Звезды На благотворительном аукционе Светланы Бондарчук собрали 80 миллионов Ведущей мероприятия выступила Ксения Собчак. 7 дек 2021 10:44

Звезды Сам себе сценарист, режиссер и актер: топ-5 одурманенных славой звезд, которые пошли на постыдный шаг Ради славы или в порывах творчества актеры нередко меняют свое амплуа, пробуя себя одновременно и в роли сценаристов, и режиессеров, и продюсеров и даже композиторов. 2 дек 2021 15:00

Звезды Предполагаемую возлюбленную актера Данилы Козловского заподозрили в беременности Оксана Акиньшина переоделась в свободные наряды. 26 ноя 2021 15:00

Звезды Сделал себе подарок: Меньшиков уволил больше 10 артистов в свой день рождения Скоро в театре будет некому работать. 12 ноя 2021 16:31

Звезды Все спектакли с Данилой Козловским отменены из-за травмы актера Показ спектаклей «Вишневый сад» и «Гамлет» с Елизаветой Боярской и Данилой Козловским перенесли на середину декабря. 19 окт 2021 14:43

Звезды Козловский и Акиньшина «не отлипали» друг от друга на свадьбе Экранный роман стал реальным. 18 окт 2021 12:19