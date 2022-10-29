Все новости Данила Козловский

Данила Козловский

Кино
«Дом Дракона», второй сезон: продюсеры назвали дату выхода
После невероятного успеха сериала все стали задаваться вопросом, когда же выйдет второй сезон «Дома Дракона». Рассказываем, что известно об этом.
Кино
Осталась без волос и бровей: рак сломал жизнь звезде сериала «След» Копосовой
Ольга Копосова прославилась ролью полковника Рогозиной в сериале «След». Долгие годы она снималась в проекте, но мало кто знал, что в этот момент она боролась с раком.
Звезды
Как сейчас выглядит Пуговка из «Папиных дочек»: Екатерина Старшова без прикрас
Звезда сериала «Папины дочки» Пуговка выросла, хотя это мало кто заметил. 28 октября ей исполняется 21 год. Как же сейчас выглядит Пуговка?
Кино
Данила Козловский экранизирует роман «Авиатор»
Евгений Водолазкин раскрыл планы на культовое произведение.
Кино
Российский режиссер снимет фильм для Amazon с голливудскими звездами
Илья Найшуллер станет рулевым нового проекта, где снимутся Идрис Эльба и Джон Сина.
Звезды Кино
Скандальная роль Прилучного: почему сериал «Жизнь по вызову» нельзя смотреть детям
Проект раньше хотели назвать «Рынок шкур».
Звезды
Данила Козловский хочет извиниться перед дочерью за то, что мало проводит с ней времени
Актеру приходится летать в США, чтобы увидеться с ребенком.
Кино
Стильные и мрачные «творческие помои»: вот что говорят первые зрители о сериале Козловского «Карамора»
Отзывы россиян показали, что новинка притягивает и отталкивает одновременно.
Звезды
Телеведущий Дмитрий Дибров взбесил народ безответственным поведением
Жена Диброва заразилась новым штаммом коронавируса.
Звезды
Данила Козловский и Оксана Акиньшина вместе появились на премьере сериала
Актеры стараются скрывать роман.
Звезды
Знаменитые собачники: психолог раскрыла, можно ли определить характер человека по выбору питомца
Четвероногий друг может быть для человека как альтер эго.
Кино
BadComedian не сделает обзор: что говорят о тизере «Караморы» Данилы Козловского
Зрители раскритиковали видеоролик в пух и прах.
Кино
Кинотеатры против «Елок 8», Чарли Кокс в Marvel и тизер «Караморы» Данилы Козловского
Самые интересные киноновости дня.
Звезды
На благотворительном аукционе Светланы Бондарчук собрали 80 миллионов
Ведущей мероприятия выступила Ксения Собчак.
Звезды
Сам себе сценарист, режиссер и актер: топ-5 одурманенных славой звезд, которые пошли на постыдный шаг
Ради славы или в порывах творчества актеры нередко меняют свое амплуа, пробуя себя одновременно и в роли сценаристов, и режиессеров, и продюсеров и даже композиторов.
Звезды
Предполагаемую возлюбленную актера Данилы Козловского заподозрили в беременности
Оксана Акиньшина переоделась в свободные наряды.
Звезды
Сделал себе подарок: Меньшиков уволил больше 10 артистов в свой день рождения
Скоро в театре будет некому работать.
Звезды
Все спектакли с Данилой Козловским отменены из-за травмы актера
Показ спектаклей «Вишневый сад» и «Гамлет» с Елизаветой Боярской и Данилой Козловским перенесли на середину декабря.
Звезды
Козловский и Акиньшина «не отлипали» друг от друга на свадьбе
Экранный роман стал реальным.
Звезды
«Приходится это слышать»: Стеклов высказался о творчестве Бузовой и Милохина
Актер Владимир Стеклов раскритиковал кумиров современной молодежи.
Последнее
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и России
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«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
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