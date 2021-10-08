Все новости Дэниел Крэйг

Дэниел Крэйг

Звезды
Дэниел Крэйг получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде
Дэниел Крэйг стал обладателем звезды на «Аллее славы».
Кино
«Умираешь богатым — проигрываешь»: Дэниел Крэйг не завещает детям свои миллионы
Звезда «Не время умирать» рассказал, что сделает с наследством.  
ТВ и сериалы
Слух: «Круэлла» может получить многосерийный спин-офф
По данным инсайдеров, главными героями потенциального сериала могут стать лучшие друзья и помощники Круэллы — Джаспер и Хорас.
Кино
Джордж Клуни считает, что он слишком стар для роли Джеймса Бонда
Актер хотел бы видеть в образе 007 темнокожего британца Идриса Эльбу.
Кино
Рами Малек объяснил, чем так страшен злодей Сафин из «Не время умирать»
Выдержка из эксклюзивного интервью GQ.
Последнее
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и России
Путешествия, 16 ноя 2022 15:31
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории