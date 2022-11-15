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Даня Милохин

Даня Милохин – наглядный пример того, что можно добиться любых вершин, если поставить правильные цели и упрямо идти к ним. Желающим повторить его путь в блогинге молодой тиктокер посоветовал не обращать внимание на мнение окружающих, ведь сам Милохин так и поступает.

Биография

Источник фото: Legion-Media

Даня родился 6 декабря 2001 года в Оренбурге. Он был вторым ребенком в семье, родители уже воспитывали старшего сына Илью. Будущая звезда TikTok с детства не любил скучные занятия, ему хотелось больше развлечений, творчества. Начав снимать забавные короткие видео, он понял, что этим и хочет заниматься всю жизнь.

Но его путь к TikTok не был легким.

Родители

Когда мальчику было три года, родители развелись, мать оказалась не готова одна растить двух детей и отдала сыновей в приют. Следующие 10 лет жизни Даня ника не мог назвал счастливыми. В одном из интервью он признался, что если бы рос с родителями, его характер был бы спокойнее. Но в условиях постоянного давления, драк и наказаний в нем появилась жесткость и своеобразное чувство юмора.

В 13 лет братьев усыновила чета предпринимателей, воспитывавших пятерых собственных детей. Илья не очень хотел уезжать из приюта, но Даня его уговорил.

Сначала они вместе с новой семьей жили поблизости от Оренбурга, но через год приемные родители решили перебраться в Краснодарский край.

Окончив школу, Даня поступил в училище и начал подрабатывать официантом. У него был сложный подростковый период: как только появились свои деньги, он стал пропускать учебу и пробовать запрещенные вещества. Родителям его поведение не нравилось, в семье начались ссоры.

Одновременно с этим Милохин начал записывать первые видео и публиковать на платформе TikTok. Ролики с танцующим и разыгрывающим сценки из жизни блогером становились все популярнее, и Даня решил посвятить блогингу все свое время. Он переехал в Москву.

По одним сведениям, приемные родители поддерживали его увлечение, по другим, в Москву юный блогер уехал после большого скандала и долго не мог помириться с семьей. Одно точно: он периодически делает посты благодарности для приемных родителей за то, что вытащили его из приюта и дали шанс на хорошую жизнь. Он всегда трогательно поздравляет маму с днем рождения. Биологических родителей Даня никогда не искал.

Даня Милохин и Юля Гаврилина

Высокий (172 см) и стройный (67 кг) Милохин никогда не страдал от невнимания противоположного пола. Осознавая свою привлекательность, он даже решился на провокацию: записал несколько совместных роликов с Никитой Никулиным, известным под псевдонимом Mimimizhka. На видео парни намекали вели себя так, что заставили зрителей гадать, не состоят ли они в близких отношениях. Это привлекло новых подписчиков, и даже когда юноши признались, что разыграли зрителей, аудитория у них не уменьшилась.

Даня мало рассказывает о своих отношениях до переезда в Москву и о личной жизни вообще. В начале 2020 года блогер проговорился, что ему понравилась девушка, и теперь он добивается ее внимания.

Поклонники сразу обратили внимание, что на странице Милохина в Instagram появились его снимки с Юлей Гаврилиной, известной в соцсетях под псевдонимом Юлька Шпулька. На тот момент девушка еще была несовершеннолетней, и поклонники с волнением следили за развитием романа двух блогеров. Но молодые люди даже не намекали на непристойности, их совместными фотографии и видео были в рамках приличий и набирали миллионные просмотры.

Позже влюбленные признались, что действительно встречаются. 26 июня 2020 года Юле исполнилось 18 лет.

Даня Милохин и Аня Покров

В начале 2020 года Даня стал инициатором создания Dream Team House для молодых блогеров по примеру подобных проектов в США и других странах. Dream Team House собрал под одной крышей нескольких молодых тиктокеров, которые учатся друг у друга и старших коллег, которые периодически заходят в гости. В результате участники публикуют более качественный контент и больше зарабатывают.

Милохин знает, что у него своеобразное чувство юмора, но не собирается меняться или под кого-то подстраиваться. В самом начале проекта Dream Team House у него были натянутые отношения с Аней Покров. Девушка была одной из первых блогеров, вошедших в состав команды, и в первые дни обижалась на некоторые высказывания Милохина, пока не поняла, что он шутит.

Аня в недавнем интервью призналась, что первое время очень скучала по дому и хотела уйти из проекта. Но потом она привыкла к ребятам, все они ощутили взаимную дружескую симпатию, и теперь они рады быть в Dream Team House.

Отношения между Даней и Аней наладились настолько, что в сети заговорили об их романе. Масла в огонь подливают и совместные видео, в которых блогеры ведут себя очень раскованно и их симпатия хорошо заметна.

Тик Ток и Инстаграм

Всего за год аккаунт Дани в TikTok стал весьма популярным, на него подписаны 5,9 миллиона человек. Именно там творческие идеи Милохина проявляются в первую очередь и там он нашел единомышленников. У блогера есть страница и в Instagram, и за ней следят 1,8 миллиона подписчиков.

Организованный им Dream Team House стал одним из первых в стране, вскоре его опыт повторили другие коллеги. Но Милохин еще не реализовал все свои планы, ведь его места – стать самым известным тиктокером в мире.

Продвигаясь к своей цели, в 2020 году молодой блогер попробовал себя в новой сфере: он записал несколько музыкальных треков. Первый, под названием «Я дома» был посвящен самоизоляции и призывал не грустить, потому что все ограничения конечны.

В июне Даня поработал вместе с Джиганом и Тимати, они записали совместный трек «Хавчик», а потом и сделали на него клип. Видео набрало на Youtube более 12,5 миллиона просмотров, став таким популярным, что исполнителей пригласили в студию «Вечернего Урганта». Даня стал первым тиктокером, побывавшем на шоу Ивана Урганта на Первом канале.

В середине июля Милохин представил поклонникам новый трек «Ты со мной» («Подонок»). Песня написана о любви и преданности, но посвятил ее блогер не своей девушке, а подписчикам.

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