«Ледниковый период» Дани Милохина: продюсер шоу раскрыл, почему ушел блогер

В Сети шутят, что «Ледниковый период» Дани Милохина настал быстрее, чем он планировал. А все потому, что блогер решил покинуть проект, никого об этом не предупредив.

Странная ситуация, случившаяся во время шоу «Ледниковый период», заставила усомниться в работоспособности Дани Милохина. Блогер участвовал в популярном проекте уже второй раз вместе с Евгенией Медведевой. Они — любимцы поклонников, а также одни из лидеров нынешнего сезона. Но после съемки четырех выпусков тиктокер неожиданно решил… уйти, сказав, что устал.

Один из продюсеров шоу Максим Ставиский, услышав заявление Дани, вспомнил слова известного политика: «Я устал, я ухожу». Вроде бы все должны были посмеяться, но команде было не до шуток. С кем будет кататься Женя и как ей быть в этой сложной ситуации… Никто не знал (кстати, Евгении уже нашли партнера — кто он, читайте здесь).

Ставиский до сих пор не понимает, какая муха укусила Милохина, ведь он работал со всей отдачей и по всему было видно, ему очень нравится. Да и как можно заставить этого строптивого блогера делать то, что ему не нравится?

…И вдруг он исчез. Я до сих пор не могу найти для себя настоящую причину. Да и знать-то, если честно, не хочу,

— откровенно сказал «Р-Спорт» Максим.

Опроверг он заявления о том, что уход Милохина — это пиар-ход от Авербуха. Все ведь помнят, как в прошлом году он «намеренно» сводил блогера с партнершей. Но Ставиский опровергает весь хейт в адрес Ильи, подчеркивая: тот сделал все, чтобы найти Медведевой партнера, так как не хотел ее терять.

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