Все новости Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Кино
Создатели сериала «Корона» подыскивают актрису на роль молодой Кейт Миддлтон
Работа над шестым сезоном уже идет.
Звезды
Раскрыто, на что придется пойти Кейт Миддлтон ради престола
Герцогине Кембриджской придется быть осторожной в высказываниях.
Звезды
Побег из дворца, расизм и капризы: главные публичные провалы принца Гарри и Меган Маркл
Скандальные заявления в провокационном интервью Опре Уинфри — лишь цветочки.
Звезды
Кардиограмма шоу-бизнеса 2021: главные события из жизни звезд, которые не обсуждал только ленивый
Уходящий год подарил всему миру немало ярких эпизодов из мира шоу-бизнеса, о которых до сих пор говорит широкая общественность.
Звезды
Принц Гарри и Меган Маркл планируют третьего ребенка
Маленькому Арчи не с кем играть.
Звезды
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали редкий семейный снимок
Представители королевской семьи опубликовали рождественскую открытку.
Дети
Строгому воспитанию детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон найдено оправдание
Монаршие наследники не получают много подарков на Рождество.
Звезды
Раскрыто, почему принц Уильям женился на Кейт Миддлтон только через 10 лет отношений: «Заставили»
Раскрыты подробности жизни королевской семьи.
Звезды
«Жирок со спины пытается спрятать платье»: стилист подставил Меган Маркл
Маркл оголилась перед ветеранами.
Звезды
Кейт Миддлтон удивила поклонников нарядом за 1500 рублей
Кейт Миддлтон часто отдает предпочтение одежде из масс-маркета.
Мода и красота
10 нарядов знаменитостей, которые расскажут больше, чем монологи в интервью
Каждый выход знаменитостей в свет — возможность проявить себя и блеснуть новыми нарядами. 
Звезды
«Я должна это знать?»: Меган Маркл не смогла ответить на вопросы об Англии
В Сети вспомнили архивное интервью с актрисой от 2016 года.
Дети
«Эта улыбка Джокера»: в Сети обсуждают дочь Кейт Миддлтон
Пользователи сети решили, что наследница очень похожа на королеву.
Звезды
Мстительно: Меган Маркл унизила Кейт Миддлтон разборками на ТВ
Герцогини так и не нашли общий язык.
Звезды
Принц Уильям прокомментировал интервью Меган Маркл Опре
Старший внук королевы высказался о скандальном интервью брата.
Звезды
Мать Пиппы Миддлтон подтвердила слухи о ее беременности
Слухи о беременности сестры герцогини Кембриджской появились в конце прошлого года.
Мода и красота
«Какая естественная»: помолодевшая с новой прической Кейт Миддлтон восхитила британцев
Выпрямила волосы и сделала макияж ярче.
Звезды
Принц Уильям сдержал обещание, которое дал Кейт Миддлтон перед их свадьбой 9 лет назад
О том, на какие компромиссы пришлось пойти Уильяму, рассказал королевский биограф.
Звезды
«Хочу, чтобы мои украшения носили жены моих сыновей»: письмо принцессы Дианы покорило британцев
Волна любви к леди Ди не стихает вот уже более 20 лет.
Звезды
«Вся семья в восторге»: младшая сестра Кейт Миддлтон и ее муж-миллиардер станут родителями во второй раз
Британская светская львица вновь беременна.
Последнее
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и России
Путешествия, 16 ноя 2022 15:31
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории