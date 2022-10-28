Роберт Паттинсон
Данила Козловский экранизирует роман «Авиатор»
Евгений Водолазкин раскрыл планы на культовое произведение.28 окт 2022 08:47
Российский режиссер снимет фильм для Amazon с голливудскими звездами
Илья Найшуллер станет рулевым нового проекта, где снимутся Идрис Эльба и Джон Сина.27 окт 2022 14:37
Самой красивой девушкой России стала 19-летняя студентка из Нижнего Новгорода
Дарья Луконькина победила в конкурсе «Краса России».27 окт 2022 08:43
Как выглядит новый Чебурашка: первый трейлер опубликовали в Сети
Полноценное видео, в котором можно рассмотреть любимого киногероя, теперь дает ответ, как выглядит новый Чебурашка.26 окт 2022 23:30
Стало известно, когда выйдет продолжение «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Новая версия истории о человеке — летучей мыши понравилась зрителям и будет иметь продолжение.26 окт 2022 22:54
Зак Эфрон готов присоединиться к киновселенной Marvel
Актер в ожидании подходящего предложения.4 май 2022 16:29
Зрительский рейтинг «Бэтмена» на Rotten Tomatoes лишь немногим уступает «Темному рыцарю»
Приведены оценки всех фильмов с персонажем.5 мар 2022 12:15
Роберт Паттинсон хочет, чтобы «Бэтмен» Мэтта Ривза превратился в трилогию
Актер уже беседовал на этот счет с режиссером.13 фев 2022 12:20
Режиссер «Бэтмена» настаивает, что черная подводка для глаз — неотъемлемый атрибут персонажа Роберта Паттинсона
Этот элемент помогает показать, что герою приходится непросто.28 янв 2022 15:10
Актриса «Сумерек» Кристен Стюарт рассказала о свадьбе с возлюбленной Дилан Мейер
Помолвка состоялась в ноябре прошлого года.27 янв 2022 12:10
Создатели «Сумерек» выбрали Роберта Паттинсона на роль Эдварда Каллена, увидев актера в образе Седрика Диггори
Им нужен был именно такой задумчивый и вдохновленный юноша.22 янв 2022 11:07
Отказ от съемок «Черной пантеры» и новинка от режиссера «Паразитов» с Паттинсоном: кинодайджест
Пандемия продолжает стопорить конвейер кинематографа, на этот раз под удар попало продолжение «Черной пантеры».20 янв 2022 13:00
Кристен Стюарт рада, что у «Сумерек» появилось новое поколение зрителей
Актриса не может поверить, что прошло уже десять лет с момента завершения вампирской саги.12 янв 2022 15:12
По слухам, в киновселенной DC появится новая Лига справедливости с Бэтгерл и Супергерл
Также в состав войдут Шазам и Флэш.6 янв 2022 14:16
Режиссер Мэтт Ривз обещает, что его «Бэтмен» будет самым страшным фильмом о Темном рыцаре
В картине покажут внутреннюю тьму Брюса Уэйна.13 дек 2021 12:07
От московской Маркл до тульского Паттинсона: топ-6 двойников голливудских звезд «отечественного розлива»
Эти россияне уже привыкли, что на улицах с ними постоянно фотографируются, но пока ролей в кино не предлагают.7 дек 2021 16:00
Зои Кравиц называет «неописуемо великолепным» перевоплощение Роберта Паттинсона в Бэтмена
Актриса сделала комплимент своему коллеге и режиссеру Мэтту Ривзу.25 ноя 2021 16:32
Самопиар: звезд, неожиданно сменивших ориентацию, уличили в бессовестном обмане
Западные знаменитости не всегда признаются в нетрадиционной сексуальной ориентации ради личной свободы и чувств, ими движет корысть.19 ноя 2021 14:49
Хайпующая Кристен Стюарт объявила о свадьбе с женщиной: «Это модно»
Психолог считает, что Стюарт по-прежнему нравятся мужчины.16 ноя 2021 13:34
Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер женится на медсестре
Скоро в Голливуде состоится еще одна свадьба.16 ноя 2021 11:54
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