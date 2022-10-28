Все новости Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон

Кино
Данила Козловский экранизирует роман «Авиатор»
Евгений Водолазкин раскрыл планы на культовое произведение.
Кино
Российский режиссер снимет фильм для Amazon с голливудскими звездами
Илья Найшуллер станет рулевым нового проекта, где снимутся Идрис Эльба и Джон Сина.
Общество
Самой красивой девушкой России стала 19-летняя студентка из Нижнего Новгорода
Дарья Луконькина победила в конкурсе «Краса России».
Кино
Как выглядит новый Чебурашка: первый трейлер опубликовали в Сети
Полноценное видео, в котором можно рассмотреть любимого киногероя, теперь дает ответ, как выглядит новый Чебурашка.
Кино
Стало известно, когда выйдет продолжение «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Новая версия истории о человеке — летучей мыши понравилась зрителям и будет иметь продолжение.
Кино
Зак Эфрон готов присоединиться к киновселенной Marvel
Актер в ожидании подходящего предложения.
Кино
Зрительский рейтинг «Бэтмена» на Rotten Tomatoes лишь немногим уступает «Темному рыцарю»
Приведены оценки всех фильмов с персонажем.
Кино
Роберт Паттинсон хочет, чтобы «Бэтмен» Мэтта Ривза превратился в трилогию
Актер уже беседовал на этот счет с режиссером.
Кино
Режиссер «Бэтмена» настаивает, что черная подводка для глаз — неотъемлемый атрибут персонажа Роберта Паттинсона
Этот элемент помогает показать, что герою приходится непросто. 
Звезды
Актриса «Сумерек» Кристен Стюарт рассказала о свадьбе с возлюбленной Дилан Мейер
Помолвка состоялась в ноябре прошлого года.
Кино
Создатели «Сумерек» выбрали Роберта Паттинсона на роль Эдварда Каллена, увидев актера в образе Седрика Диггори
Им нужен был именно такой задумчивый и вдохновленный юноша. 
Кино
Отказ от съемок «Черной пантеры» и новинка от режиссера «Паразитов» с Паттинсоном: кинодайджест
Пандемия продолжает стопорить конвейер кинематографа, на этот раз под удар попало продолжение «Черной пантеры».
Кино
Кристен Стюарт рада, что у «Сумерек» появилось новое поколение зрителей
Актриса не может поверить, что прошло уже десять лет с момента завершения вампирской саги.
Кино
По слухам, в киновселенной DC появится новая Лига справедливости с Бэтгерл и Супергерл
Также в состав войдут Шазам и Флэш.
Кино
Режиссер Мэтт Ривз обещает, что его «Бэтмен» будет самым страшным фильмом о Темном рыцаре
В картине покажут внутреннюю тьму Брюса Уэйна.
Звезды
От московской Маркл до тульского Паттинсона: топ-6 двойников голливудских звезд «отечественного розлива»
Эти россияне уже привыкли, что на улицах с ними постоянно фотографируются, но пока ролей в кино не предлагают.
Кино
Зои Кравиц называет «неописуемо великолепным» перевоплощение Роберта Паттинсона в Бэтмена
Актриса сделала комплимент своему коллеге и режиссеру Мэтту Ривзу.
Звезды
Самопиар: звезд, неожиданно сменивших ориентацию, уличили в бессовестном обмане
Западные знаменитости не всегда признаются в нетрадиционной сексуальной ориентации ради личной свободы и чувств, ими движет корысть.
Звезды
Хайпующая Кристен Стюарт объявила о свадьбе с женщиной: «Это модно»
Психолог считает, что Стюарт по-прежнему нравятся мужчины.
Звезды
Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер женится на медсестре
Скоро в Голливуде состоится еще одна свадьба.
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