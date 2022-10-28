Кино Данила Козловский экранизирует роман «Авиатор» Евгений Водолазкин раскрыл планы на культовое произведение. 28 окт 2022 08:47

Кино Российский режиссер снимет фильм для Amazon с голливудскими звездами Илья Найшуллер станет рулевым нового проекта, где снимутся Идрис Эльба и Джон Сина. 27 окт 2022 14:37

Общество Самой красивой девушкой России стала 19-летняя студентка из Нижнего Новгорода Дарья Луконькина победила в конкурсе «Краса России». 27 окт 2022 08:43

Кино Как выглядит новый Чебурашка: первый трейлер опубликовали в Сети Полноценное видео, в котором можно рассмотреть любимого киногероя, теперь дает ответ, как выглядит новый Чебурашка. 26 окт 2022 23:30

Кино Стало известно, когда выйдет продолжение «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном Новая версия истории о человеке — летучей мыши понравилась зрителям и будет иметь продолжение. 26 окт 2022 22:54

Кино Зак Эфрон готов присоединиться к киновселенной Marvel Актер в ожидании подходящего предложения. 4 май 2022 16:29

Кино Зрительский рейтинг «Бэтмена» на Rotten Tomatoes лишь немногим уступает «Темному рыцарю» Приведены оценки всех фильмов с персонажем. 5 мар 2022 12:15

Кино Роберт Паттинсон хочет, чтобы «Бэтмен» Мэтта Ривза превратился в трилогию Актер уже беседовал на этот счет с режиссером. 13 фев 2022 12:20

Кино Режиссер «Бэтмена» настаивает, что черная подводка для глаз — неотъемлемый атрибут персонажа Роберта Паттинсона Этот элемент помогает показать, что герою приходится непросто. 28 янв 2022 15:10

Звезды Актриса «Сумерек» Кристен Стюарт рассказала о свадьбе с возлюбленной Дилан Мейер Помолвка состоялась в ноябре прошлого года. 27 янв 2022 12:10

Кино Создатели «Сумерек» выбрали Роберта Паттинсона на роль Эдварда Каллена, увидев актера в образе Седрика Диггори Им нужен был именно такой задумчивый и вдохновленный юноша. 22 янв 2022 11:07

Кино Отказ от съемок «Черной пантеры» и новинка от режиссера «Паразитов» с Паттинсоном: кинодайджест Пандемия продолжает стопорить конвейер кинематографа, на этот раз под удар попало продолжение «Черной пантеры». 20 янв 2022 13:00

Кино Кристен Стюарт рада, что у «Сумерек» появилось новое поколение зрителей Актриса не может поверить, что прошло уже десять лет с момента завершения вампирской саги. 12 янв 2022 15:12

Кино По слухам, в киновселенной DC появится новая Лига справедливости с Бэтгерл и Супергерл Также в состав войдут Шазам и Флэш. 6 янв 2022 14:16

Кино Режиссер Мэтт Ривз обещает, что его «Бэтмен» будет самым страшным фильмом о Темном рыцаре В картине покажут внутреннюю тьму Брюса Уэйна. 13 дек 2021 12:07

Звезды От московской Маркл до тульского Паттинсона: топ-6 двойников голливудских звезд «отечественного розлива» Эти россияне уже привыкли, что на улицах с ними постоянно фотографируются, но пока ролей в кино не предлагают. 7 дек 2021 16:00

Кино Зои Кравиц называет «неописуемо великолепным» перевоплощение Роберта Паттинсона в Бэтмена Актриса сделала комплимент своему коллеге и режиссеру Мэтту Ривзу. 25 ноя 2021 16:32

Звезды Самопиар: звезд, неожиданно сменивших ориентацию, уличили в бессовестном обмане Западные знаменитости не всегда признаются в нетрадиционной сексуальной ориентации ради личной свободы и чувств, ими движет корысть. 19 ноя 2021 14:49

Звезды Хайпующая Кристен Стюарт объявила о свадьбе с женщиной: «Это модно» Психолог считает, что Стюарт по-прежнему нравятся мужчины. 16 ноя 2021 13:34