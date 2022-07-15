Киану Ривз
Обладательница «Оскара» Эмиральд Феннел помогает писать сценарий спин-оффа «Джона Уика»
Главную роль исполнит Ана де Армас.15 июл 2022 15:54
Сандре Буллок по-прежнему стыдно за фильм «Скорость 2» и его дурацкий сюжет: «Лучше бы я в нем не снималась»
На IMDb зрительский рейтинг боевика составляет плачевные 3,9 балла из 10 возможных.23 мар 2022 17:06
В какой последовательности смотреть все части «Матрицы»?
Замысел «Матрицы» братья Вачовски (в настоящее время известные как сестры Вачовски) вынашивали на протяжении пяти с половиной лет, существовало по меньшей мере четырнадцать черновиков сценария.30 дек 2021 11:03
В какой последовательности смотреть все части «Джона Уика»?
На данный момент у нашумевшей франшизы есть три фильма.30 дек 2021 09:17
Лоренс Фишберн уверен, что «Джон Уик 4» будет лучшим фильмом серии
Актеру, судя по всему, очень понравился сценарий.25 дек 2021 11:34
Доктор Стрэндж в трейлере «Мультивселенной безумия», Майкл Китон в «Бэтгерл»: кинодайджест
Кинокомикс Marvel, «Джон Уик 4» и третий сезон «Атланты» получили даты релиза.23 дек 2021 13:10
Можно не жалеть: Киану Ривз раскрыл подноготную мема про «Грустного Киану»
Киану Ривз развеял миф, что грустил на знаменитой фотографии.16 дек 2021 15:02
Киану Ривз хочет сняться в сиквеле «Константина»
Но четкой идеи для фильма пока нет.15 дек 2021 14:41
Гид по «Матрице»: в каком порядке смотреть фильмы перед премьерой «Воскрешения»
Самое время разобраться, как понять смысл запутанной франшизы.13 дек 2021 16:00
Джонатан Грофф прослезился, читая сценарий «Матрицы: Воскрешение»
Увидеть фильм в кинотеатрах можно будет с 16 декабря.1 дек 2021 13:10
Киану Ривз одним словом выразил свои впечатления от «Дюны»
Научно-фантастический эпик вызвал восхищение у актера.28 ноя 2021 12:23
Джонни Деппа, Леонардо Ди Каприо и других секс-символов «похоронили»: «Старость никому не идет»
Журнал провел голосование среди подписчиков в Инстаграме.28 ноя 2021 08:00
Киану Ривзу может грозить серьезное заболевание: «Важно научиться жить с этим»
Актер признался, что не может принять смерть друга.26 ноя 2021 14:50
Актриса Юлия Меньшова призналась, что ее редко узнают на улице
В декабре артистка пересаживается на метро.18 ноя 2021 14:15
40 тысяч долларов: Киану Ривз ошеломил каскадеров дорогими подарками
Трилогия «Джон Уик» продолжится: голливудский актер снялся в четвертой части.27 окт 2021 12:41
Кто озвучивает Брэда Питта в фильмах на русском?
Красавчик Бред Питт будоражит сердца женщин во всем мире уже не одно десятилетие.19 окт 2021 14:58
Студия Warner Bros опубликовала синопсис «Матрицы: Воскрешение»
Нео ждет битва с более опасной Матрицей.18 окт 2021 13:38
Киану Ривз рассказал о захватывающей экшен-сцене, над которой работают создатели «Джона Уика 4»
Драка развернется прямо посреди автомобильной пробки.1 окт 2021 16:26
Нео с уточкой на голове: трейлер «Матрицы 4» разочаровал зрителей
Поклонники ожидали продолжения культовой франшизы.10 сен 2021 15:45
Кликни на красную или синюю: вышел первый тизер фильма «Матрица: Воскрешение»
Чтобы увидеть видеоролик, придется выбрать «правильную» таблетку.8 сен 2021 11:30
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