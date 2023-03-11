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Звезды Наука

Не спешите убивать страшное насекомое: это всего лишь Ди Каприо или Цой

Этому есть логичное объяснение.

Целый ряд знаменитостей — от Егора Летова до Леонардо Ди Каприо — навсегда войдут в мировую историю как люди, оказавшие влияние на науку. Новые виды живых существ часто получают имена в честь известных людей. На это есть свои причины.

Бактерии кианумицины внешне вряд ли похожи на знаменитость, поделившуюся с ними именем, но что-то общее между ними есть. Биологи посчитали, что они так же эффективно борются с грибками в организме, как персонажи Киану Ривза — с плохими парнями в кино.

А вот Леонардо Ди Каприо повезло больше. В его честь назвали не только новый вид змей, которые были обнаружены в джунглях Панамы, но и еще целый ряд другой живности: пауков, жуков и растения. Как пояснили биологи Алехандро Артеага и Абель Батиста, открывшие змею Sibon Irmelindicaprioae, Ди Каприо — отличный защитник природы. Поэтому он вполне достоин того, чтобы поделиться своим именем с животными.

Еще один вид земноводных из Панамы получил имя Греты Тунберг. Это лягушки Pristimantis gretathunbergae. Кроме них, фамилия известной экоактивистки принадлежит жукам, паукам, грибкам и улиткам. Всех их объединяет одно: они ведут активную социальную жизнь и борются с вредителями.

По информации РБК, и отечественная звезда оставила след не только в науке. Виктор Цой «подарил» свою фамилию клещу. Trachyoribates viktortsoii выделяется сетчатым узором на теле, несколькими парами щетинок и короткими острыми челюстями. Ученый Сергей Ермилов дал клещу такое имя не за внешнюю схожесть с певцом, а просто потому, что очень любит творчество группы «Кино».

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Источник фото: unsplash, freepik Автор: Ксения Пронина
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