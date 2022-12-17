Новый год со звездами
Чемпион КВН Писаренко готовит семье новогодний сюрприз: «Выбираю помощнее»
Юморист нашел способ активно привлечь к празднику всю семью и друзей.17 дек 2022 10:46
Юрий Стоянов — о работе в Новый год: «Ни за какие деньги!»
Не секрет, что для артистов новогодние праздники — самое прибыльное время. Гонорары в эти дни увеличиваются в разы, а работы всегда много. Но есть принципиальные люди, которые отказываются от миллионов. К ним относится Юрий Стоянов.14 дек 2022 15:19
Что приготовить к Новому году: фаршированная шейка по рецепту Елены Воробей
Здорово, когда фирменный рецепт связан с теплой семейной традицией.10 дек 2022 14:17
«Мучаю гостей»: Елена Воробей поделилась секретом веселого Нового года
Продолжаем узнавать у знаменитостей, как они празднуют Новый год.9 дек 2022 14:38
«Отрыжка старого времени»: Народный артист Бурляев оценил фильм «Елки 9»
В широкий прокат выходит фильм «Елки 9», на этот раз без Урганта и Светлакова. Хотя эксперты говорят, что даже «обновление» не спасет картину.30 ноя 2022 23:11
«Вкуснее, чем шуба»: шеф-повар «Метрополя» дал рецепт своего салата
На кухне не всегда доступны сложные кулинарные опыты, которые требуют множества времени и продуктов. Часто людям нужен простой и быстрый салат, который можно сделать за пять минут из того, что лежит в холодильнике.30 ноя 2022 13:47
«Мне стыдно за свою профессию»: Садальский о «СамоИронии судьбы» с Бузовой и Киркоровым
Знаменитый советский и российский актер признался нам, что не понимает, как в кино пролезли «артисты», не знающие элементарных основ.23 ноя 2022 20:19
«Лезут и опошляют»: Талызина о новой «СамоИронии судьбы» с Бузовой и Киркоровым
Валентина Талызина имеет прямое отношение к легендарному фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!». Поэтому, когда она узнала о грядущей пародии, пришла в ужас.23 ноя 2022 15:14
Новогодний стол как у Юлии Рутберг: актриса рассказала, чем угощает близких
Новый год для семьи Юлии Рутберг — это таз оливье и еще два незаменимых ингредиента праздничного настроения.17 ноя 2022 18:58
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Куда пропала «Мисс Вселенная»: Оксана Федорова поменяла профессиюЗвезды, 18 дек 2022 20:23
Почему в сборной Франции так много чернокожихСпорт, 18 дек 2022 19:16
Российских туристов просят отказаться от туров в ЕгипетПутешествия, 18 дек 2022 17:59
Прости и отпусти: чем должнику грозит прощение долгаФинансы, 18 дек 2022 16:32
Чем заменить колбасу в оливье? Топ-3 альтернатив, которые понравятся каждомуОбщество, 18 дек 2022 14:23
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«Танцующий уродец»: как Людмила Гурченко провалила пробы в «Карнавальную ночь»Звезды, Кино, 16 дек 2022 14:46
Где недорого снять дом на Новый год: подборка для Москвы и регионовОбщество, 16 дек 2022 12:32
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