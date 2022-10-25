Максим Галкин
Как снизить счет за отопление: Эксперты назвали три законных способа
Можно платить за ЖКУ на тысячу рублей меньше.25 окт 2022 13:31
Унизившего Лепса Галкина спустили на землю: «По ток-шоу с бабой Аллой таскается»
Лепс раскритиковал выступление Галкина на «Голосе».21 фев 2022 11:00
«Шикарные ноги Аллы не спародирует»: вырядившийся Пугачевой Галкин ушел в отрыв
Артист исполнил песню «Паромщик».19 фев 2022 15:00
Похудение или пластика? 72-летняя Пугачева затмила 50-летнюю Орбакайте
Галкин показал новое фото Пугачевой.28 янв 2022 09:52
Максим Галкин показал свой «правильный» завтрак
Максим Галкин сидит дома с Аллой Борисовной.27 янв 2022 16:24
Максим Галкин признался, что экономит на услугах ЖКХ в их с Пугачевой замке
Галкин признался, что содержание его особняка стоит «много».24 янв 2022 14:53
Алла Пугачева ответила хейтерам, раскритиковавшим ее новое фото
Алла Пугачева попыталась понять, что не так с ее селфи.22 янв 2022 17:00
Александр Градский не ходил на шоу Малахова из-за личной неприязни к телеведущему
Музыкант пришел на программу Первого канала после смены ведущего.21 янв 2022 08:02
Зрители раскритиковали выбор ведущего для шоу «Танцы со звездами»: «Только не Малахов»
Телеведущий не может правильно прочитать имена конкурсантов.17 янв 2022 16:08
Новые Милохин с Медведевой, хамоватое жюри и нудный ведущий: вот что говорят в Сети о премьере «Танцев со звездами»
Зрители раскритиковали выпуск телевизионного шоу, обрушившись с негодованием на «забывающего слова» ведущего и перебивающих друг друга членов жюри.17 янв 2022 14:20
Алла Пугачева устроила импровизированный концерт с детьми в своем замке
Галкин показал, что умеют его дети.17 янв 2022 10:24
Максим Галкин показал их с Аллой Пугачевой приусадебный участок
Юморист украшал территорию к праздникам.14 янв 2022 15:09
Максим Галкин показал видео с танцующей Аллой Пугачевой и детьми
Гарри Галкин показал, как играет на губной гармошке.11 янв 2022 13:40
Брежневу осадили за критику молодой певицы: «У самой голоса нет»
Галкин сравнил жену Меладзе с Ларисой Долиной.10 янв 2022 12:56
Отказался расписаться на паспорте: поклонник рассказал о встрече с Максимом Галкиным
Максим Галкин покорил зрителей ютуб-шоу «Я себя знаю».8 янв 2022 07:00
Дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина назвала маму послушной
Маленькая наследница назвала причину отсутствия ссор между родителями.6 янв 2022 11:34
Максим Галкин назвал любимые книги Аллы Пугачевой
Галкин признался, что почти не читал любимые книги жены.6 янв 2022 09:48
На Галкина набросились за выступление сына на большой сцене: «Опять своих пихают»
Сын Пугачевой спел песню на французском языке.5 янв 2022 15:29
«Любая старушенция вздрогнет»: Галкин смутил Пугачеву публичным проявлением любви
Примадонна отреагировала на произошедшее с юмором.4 янв 2022 16:00
Секрет обаяния Максима Галкина, недоступный Киркорову, был раскрыт психологом
Ведущего сравнивают с певцом с тех самых пор, как Примадонна сделала свой выбор.31 дек 2021 14:00
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