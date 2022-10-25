Все новости Максим Галкин

Максим Галкин

Общество
Как снизить счет за отопление: Эксперты назвали три законных способа
Можно платить за ЖКУ на тысячу рублей меньше.
Звезды
Унизившего Лепса Галкина спустили на землю: «По ток-шоу с бабой Аллой таскается»
Лепс раскритиковал выступление Галкина на «Голосе».
Звезды
«Шикарные ноги Аллы не спародирует»: вырядившийся Пугачевой Галкин ушел в отрыв
Артист исполнил песню «Паромщик».
Звезды
Похудение или пластика? 72-летняя Пугачева затмила 50-летнюю Орбакайте
Галкин показал новое фото Пугачевой.
Звезды
Максим Галкин показал свой «правильный» завтрак
Максим Галкин сидит дома с Аллой Борисовной.
Звезды
Максим Галкин признался, что экономит на услугах ЖКХ в их с Пугачевой замке
Галкин признался, что содержание его особняка стоит «много».
Звезды
Алла Пугачева ответила хейтерам, раскритиковавшим ее новое фото
Алла Пугачева попыталась понять, что не так с ее селфи.
Звезды
Александр Градский не ходил на шоу Малахова из-за личной неприязни к телеведущему
Музыкант пришел на программу Первого канала после смены ведущего.
Звезды
Зрители раскритиковали выбор ведущего для шоу «Танцы со звездами»: «Только не Малахов»
Телеведущий не может правильно прочитать имена конкурсантов.
Общество
Новые Милохин с Медведевой, хамоватое жюри и нудный ведущий: вот что говорят в Сети о премьере «Танцев со звездами»
Зрители раскритиковали выпуск телевизионного шоу, обрушившись с негодованием на «забывающего слова» ведущего и перебивающих друг друга членов жюри.
Звезды
Алла Пугачева устроила импровизированный концерт с детьми в своем замке
Галкин показал, что умеют его дети.
Звезды
Максим Галкин показал их с Аллой Пугачевой приусадебный участок
Юморист украшал территорию к праздникам.
Звезды
Максим Галкин показал видео с танцующей Аллой Пугачевой и детьми
Гарри Галкин показал, как играет на губной гармошке.
Звезды
Брежневу осадили за критику молодой певицы: «У самой голоса нет»
Галкин сравнил жену Меладзе с Ларисой Долиной.
Звезды
Отказался расписаться на паспорте: поклонник рассказал о встрече с Максимом Галкиным
Максим Галкин покорил зрителей ютуб-шоу «Я себя знаю».
Дети
Дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина назвала маму послушной
Маленькая наследница назвала причину отсутствия ссор между родителями.
Звезды
Максим Галкин назвал любимые книги Аллы Пугачевой
Галкин признался, что почти не читал любимые книги жены.
Звезды
На Галкина набросились за выступление сына на большой сцене: «Опять своих пихают»
Сын Пугачевой спел песню на французском языке.
Звезды
«Любая старушенция вздрогнет»: Галкин смутил Пугачеву публичным проявлением любви
Примадонна отреагировала на произошедшее с юмором.
Звезды
Секрет обаяния Максима Галкина, недоступный Киркорову, был раскрыт психологом
Ведущего сравнивают с певцом с тех самых пор, как Примадонна сделала свой выбор.
Последнее
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Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
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Звезды, 16 ноя 2022 08:19
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