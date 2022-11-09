Звезды «А мы им доверяем»: Жители России назвали любимые лица в рекламе А вы каким знаменитостям в рекламе верите? 9 ноя 2022 15:00

Звезды Кто такой актер Жан-Мишель Щербак и почему все о нем говорят Главной звездой дня стал известный артист, поэтому рассказываем, кто такой актер Жан-Мишель Щербак и почему все о нем говорят. 26 окт 2022 09:58

Звезды Умер 80-летний участник группы Ricchi e Poveri Певец Франко Гатти скончался у себя дома. 18 окт 2022 12:58

Звезды Последние новости про Аллу Пугачеву: в семье Примадонны случился раскол Певица не желает говорить о том, что происходит в ее семье, но факты налицо: последние новости про Аллу Пугачеву не самые радостные. 18 окт 2022 12:35

Звезды За концерты в Европе Земфира получает в десятки раз меньше, чем в России Певица потеряла миллионы, когда перебралась во Францию. 18 окт 2022 11:49

Звезды Ольга Бузова намекнула на новые отношения: «Я — достойная девочка» Поп-певица рассказала, что встречается с таинственным избранником. 18 окт 2022 09:55

Звезды Яна Поплавская оскорбила Ольгу Бузову в прямом эфире Советская актриса не понимает, почему к певице приковано такое внимание. 6 окт 2022 21:58

Спорт 49-летний Фигу сыграл в футбол прямо в самолете и попал в Книгу рекордов Гиннесса Звезда 2000-х годов и бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу вместе с другими спортсменами сыграл в футбол на высоте 600 метров над уровнем моря. 2 окт 2022 14:33

Общество Миграция миллионников на российские платформы В последние несколько дней многие отечественные блогеры, артисты и другие селебрити завели аккаунты в Yappy (аналог TikTok) и на Rutube. 23 мар 2022 10:17

Звезды Композитор Игорь Матвиенко назвал тембр Ольги Бузовой приятным Пользователи сети раскритиковали телеведущую. 11 фев 2022 11:00

Звезды Полуголая Боня рискнула здоровьем по просьбе фанатов Вика показала подтянутую фигуру. 7 фев 2022 15:00

Звезды Бузову подняли на смех из-за странной позы на фото в купальнике В сети считают, что Бузова ищет мужа. 5 фев 2022 15:00

Звезды Пьющую Бузову предупредили о страшном исходе: «Каждый день с бокалом!» Телеведущая сфотографировалась в ванной с шампанским в руках. 30 янв 2022 11:00

Звезды «Взломала матрицу»: раскрыт секрет успеха Ольги Бузовой Ольга Бузова пытается объять необъятное. 27 янв 2022 15:45

Звезды Мама Ольги Бузовой призналась, что не хочет внуков: «Не готова тратить свое время» Ирина Александровна не влияет на личную жизнь дочерей. 27 янв 2022 10:32

Звезды Продюсер Максим Фадеев назвал Ольгу Бузову «жертвой» обманывающего ее окружения Живое исполнение Бузовой разочаровало поклонников. 27 янв 2022 10:26

Звезды Певица Слава о Клаве Коке после скандала с Бузовой: «Не дай бог таких друзей» Исполнительница поддержала Ольгу, которая попросила поклонника не прикасаться к ней. 26 янв 2022 15:25

Звезды Запевшую Волочкову подняли на смех: «Жалкое зрелище» Балерина развлекала гостей собственными песнями. 25 янв 2022 11:59

Звезды Ольге Бузовой присвоили шуточное звание: «Мисс фотошоп» Снимки со дня рождения Бузовой до сих пор обсуждают. 25 янв 2022 11:38