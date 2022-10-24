Анастасия Волочкова
«Коряво пыталась ходить»: что случилось с Волочковой на шоу «Маска. Танцы»
Балерина скрывалась в костюме Совы.24 окт 2022 22:56
Вильфанда не так поняли: он не обещал в Москве снегопада
Синоптики не согласны, что в Москве скоро пойдет снег.17 окт 2022 11:38
В ООН сказали, какие регионы мира скоро будут непригодны для жизни
Во многих районах Земли будет нельзя жить из-за волн жары, которые будут более частыми и интенсивными из-за изменения климата.10 окт 2022 16:28
Не ссориться и не мерить чужое: чего нельзя делать 4 октября
4 октября на Руси называлось днем Кондрата да Ипата. В этот день начинали готовиться к зиме, поэтому он был особенным.4 окт 2022 07:16
Фото звезд в метро разозлило россиян: «Будто в зоопарке со зверюшками решили сфотографироваться»
Звезды не стыдятся ездить на общественном транспорте.22 фев 2022 15:00
Тема для Малахова: в сети обсуждают отношения Баскова с дочерью Волочковой
Басков уделяет внимание 15-летней Ариадне.18 фев 2022 15:00
Волочкова заплатила 2 миллиона рублей за отдых с возлюбленным на Мальдивах
Балерина и участник шоу «Давай поженимся!» до сих пор вместе.9 фев 2022 11:00
Балерина Анастасия Волочкова устроила очередной скандал на съемках
Волочкова потребовала вручить ей букет цветов.29 янв 2022 15:00
Возлюбленный Волочковой объяснил обвинения в судимости
Анастасия продолжает верить Сергею.27 янв 2022 09:39
Раскрыта правда об отношении Волочковой к мужчинам: «Ей все равно, кто рядом»
По слухам, Анастасия встречается с криминальным элементом.26 янв 2022 15:58
Волочкова ответила на заявление о розыске ее бойфренда за теракт: «Мы все не безгрешны»
Анастасия Волочкова не испугалась криминального прошлого своего бойфренда.26 янв 2022 09:20
Мальчик, из-за которого Волочкова устроила скандал в самолете, подарил ей цветы
Волочкову растрогал неожиданный сюрприз.26 янв 2022 08:18
Запевшую Волочкову подняли на смех: «Жалкое зрелище»
Балерина развлекала гостей собственными песнями.25 янв 2022 11:59
В сети высмеяли гостей на дне рождения Волочковой: «Одни сбитые летчики»
Родственники звезды не пришли на вечеринку.22 янв 2022 11:00
Балерина Анастасия Волочкова заявила о желании выйти замуж
Новый мужчина балерины хочет дочку.21 янв 2022 16:27
Нумеролог о личной жизни звезд: «Бузова создаст семью, Волочкова — вряд ли»
Балерина и телеведущая родились в один день с разницей в 10 лет.21 янв 2022 15:53
Нумеролог объяснила схожую судьбу родившихся в один день Бузовой и Волочковой: «У обеих обида на род»
Карма Бузовой и Волочковой открыта для новых отношений.21 янв 2022 15:50
Ксения Бородина поддержала Анастасию Волочкову, устроившую скандал в самолете
Телеведущая осудила общественность за излишнее внимание к балерине.21 янв 2022 14:27
Представитель Волочковой о балерине: «Она не летает в трезвом состоянии, так как боится»
Балерину доставили в отделение полиции за отказ надевать маску.21 янв 2022 08:23
Волочковой сделали необычное пожелание в день рождения: «Пить бы бросила!»
Пользователям сети надоели шпагаты Волочковой.20 янв 2022 16:03
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