Все новости Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова

Звезды
«Коряво пыталась ходить»: что случилось с Волочковой на шоу «Маска. Танцы»
Балерина скрывалась в костюме Совы.
Общество
Вильфанда не так поняли: он не обещал в Москве снегопада
Синоптики не согласны, что в Москве скоро пойдет снег.
Наука Общество
В ООН сказали, какие регионы мира скоро будут непригодны для жизни
Во многих районах Земли будет нельзя жить из-за волн жары, которые будут более частыми и интенсивными из-за изменения климата.
Общество
Не ссориться и не мерить чужое: чего нельзя делать 4 октября
4 октября на Руси называлось днем Кондрата да Ипата. В этот день начинали готовиться к зиме, поэтому он был особенным.
Звезды
Фото звезд в метро разозлило россиян: «Будто в зоопарке со зверюшками решили сфотографироваться»
Звезды не стыдятся ездить на общественном транспорте.
Звезды
Тема для Малахова: в сети обсуждают отношения Баскова с дочерью Волочковой
Басков уделяет внимание 15-летней Ариадне.
Звезды
Волочкова заплатила 2 миллиона рублей за отдых с возлюбленным на Мальдивах
Балерина и участник шоу «Давай поженимся!» до сих пор вместе.
Звезды
Балерина Анастасия Волочкова устроила очередной скандал на съемках
Волочкова потребовала вручить ей букет цветов.
Звезды
Возлюбленный Волочковой объяснил обвинения в судимости
Анастасия продолжает верить Сергею.
Звезды
Раскрыта правда об отношении Волочковой к мужчинам: «Ей все равно, кто рядом»
По слухам, Анастасия встречается с криминальным элементом.
Звезды
Волочкова ответила на заявление о розыске ее бойфренда за теракт: «Мы все не безгрешны»
Анастасия Волочкова не испугалась криминального прошлого своего бойфренда.
Звезды
Мальчик, из-за которого Волочкова устроила скандал в самолете, подарил ей цветы
Волочкову растрогал неожиданный сюрприз.
Звезды
Запевшую Волочкову подняли на смех: «Жалкое зрелище»
Балерина развлекала гостей собственными песнями.
Звезды
В сети высмеяли гостей на дне рождения Волочковой: «Одни сбитые летчики»
Родственники звезды не пришли на вечеринку.
Звезды
Балерина Анастасия Волочкова заявила о желании выйти замуж
Новый мужчина балерины хочет дочку.
Звезды
Нумеролог о личной жизни звезд: «Бузова создаст семью, Волочкова — вряд ли»
Балерина и телеведущая родились в один день с разницей в 10 лет.
Звезды
Нумеролог объяснила схожую судьбу родившихся в один день Бузовой и Волочковой: «У обеих обида на род»
Карма Бузовой и Волочковой открыта для новых отношений.
Звезды
Ксения Бородина поддержала Анастасию Волочкову, устроившую скандал в самолете
Телеведущая осудила общественность за излишнее внимание к балерине.
Звезды
Представитель Волочковой о балерине: «Она не летает в трезвом состоянии, так как боится»
Балерину доставили в отделение полиции за отказ надевать маску.
Звезды
Волочковой сделали необычное пожелание в день рождения: «Пить бы бросила!»
Пользователям сети надоели шпагаты Волочковой.
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