46-летняя Волочкова объявила о помолвке: «Вы не представляете»

Знаменитая балерина много раз говорила, что ее сердце принадлежит миллиардеру Керимову, но все-таки решила выйти замуж за тайного поклонника.

Личная жизнь Анастасии Волочковой всегда была предметом обсуждения ее поклонников и СМИ. Бесчисленные романы звезды заканчивались ничем — чаще всего она со скандалом уходила и говорила, что ошиблась в человеке.

Но, похоже, теперь все изменится. 46-летняяя звезда рассказала о том, что помолвлена. Ее таинственный избранник преподнес кольцо, и балерина решила принять предложение руки и сердца.

А мы с любимым устроили вчера тайную помолвку, вернее, это он придумал. Вы не представляете, какой это человек,

— пишет Волочкова.

По словам знаменитости, она была в салоне красоты, когда туда приехал ее возлюбленный, помог ей сесть в машину и отвез выбирать аксессуар. Кстати, за день до этого он пригнал балерине «Газель» белых роз. Что заставило мужчину пойти на такой шаг, пока непонятно. Более того, поклонники не могут разгадать, кто же стал ее избранником на этот раз. Ранее Анастасия встречалась со своим охранником, садовником, бизнесменом и даже уголовником. Но самая большая ее любовь случилась с миллиардером Сулейманом Керимовым. Много лет назад пара состояла в отношениях, после которых у балерины осталась шикарная квартира в центре Петербурга с видом на площадь Искусств.

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