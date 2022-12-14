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Лазарев хочет убрать Киркорова: «Король один, но есть принц»

Два артиста давно соревнуются друг с другом. Поклонники считают, что между звездами пробежала черная кошка.

Сергей Лазарев является протеже Филиппа Киркорова. Поп-король российской сцены помогал музыканту ставить номер для «Евровидения» и участвовал в записи нескольких песен. Судя по всему, экс-солисту Smash! надоело быть на вторых ролях, и он решил вырваться вперед, сместив своего учителя с пьедестала.

Об этом он сам рассказал в соцсетях, записав ролик с недвусмысленной фразой.

Король один, но есть принц,

— тонко намекнул Лазарев и надел на себя корону.

Диалог происходил на съемках новогодней передачи «Маска + Аватар». Оба певца находятся в жюри двух музыкальных конкурсов. Когда Киркоров увидел, что у Лазарева на голове такая же корона, как у него, то слегка опешил. Несмотря на всю любовь к ученику, Киркоров явно не спешит уступать свое место и хочет подольше побыть на эстраде в качестве суперзвезды.

Отметим, что Лазарев недавно выпустил новое шоу, с которым катается по стране. В его создании также принимал участие Филипп Киркоров — именно он посоветовал несколько особенных «фишек», например раздвигающуюся сцену, и помог найти танцоров, сообщает Telegram-канал Сергея Лазарева.

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Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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