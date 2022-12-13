Стоянов раскрыл интимный секрет актеров: должно быть застегнуто

Юрий Стоянов сейчас блистает в сериале «Вампиры средней полосы», но старшее поколение знает его еще и как известного театрального артиста.

До переезда в Москву Юрий Стоянов жил в Санкт-Петербурге, где не только снимал программу «Городок», но и играл на сцене. Легендарный актер выходил и в БДТ, и в Театре имени Ленсовета и на других прославленных площадках. И всегда следовал одной примете, которой поделился в беседе с «Утро-Новости».

Со времен Станиславского есть одна самая главная примета: проверить, застегнута ли ширинка перед выходом на сцену. Очень простая и правильная,

— говорит Юрий Стоянов.

Ранее мы просили рассказать о суевериях Марию Аронову и Анастасию Мельникову, поэтому теперь спросили об этом и звезду «Городка». И вот какие актерские тайны поведал нам Стоянов.

Юрий Стоянов Актер, режиссер, продюсер программы "Городок". «Ну вот у меня есть такое суеверие, хотя я не суеверный человек: если я, не дай Бог, забыл что-то в гримерной, не знаю, какой-то платок носовой, аксессуар, трость, — я не вернусь. Попрошу кого-нибудь мне ее принести. На этом мои суеверия заканчиваются. Ну, старые есть — подобрать на сцене гвоздик, который уронили. Маленький гвоздик — это значит получишь маленькую рольку, большой гвоздик — получишь большую. На сцене надо гвоздики, которые оставляют монтировщики, — желательно подобрать. На самом деле у каждого суеверия есть какое-то практическое объяснение: подобрать гвоздик действительно надо, чтобы потом кто-нибудь им не поранился. Вот и всё».

Есть и еще одно поверье, которому пытаются следовать многие актеры, а именно — они не ложатся в гроб и не играют мертвецов.

Сто раз играл, и в гробу лежал, и все что угодно… Не знаю… Не работает. Все отлично. Работает в другую сторону,

— подытожил Стоянов.

Простила измены и рехаб: Оксана Самойлова второй раз сыграла свадьбу с ДжиганомВзгляд безумный: фанаты осудили Карину Кросс за косплей УэнсдэйГоряча и бешена: Бритни Спирс повторила образ из клипа Oops I Did It Again