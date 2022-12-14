Юрий Стоянов — о работе в Новый год: «Ни за какие деньги!»

Не секрет, что для артистов новогодние праздники — самое прибыльное время. Гонорары в эти дни увеличиваются в разы, а работы всегда много. Но есть принципиальные люди, которые отказываются от миллионов. К ним относится Юрий Стоянов.

14 дек 2022 15:19