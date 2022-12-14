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Юрий Стоянов — о работе в Новый год: «Ни за какие деньги!»

Не секрет, что для артистов новогодние праздники — самое прибыльное время. Гонорары в эти дни увеличиваются в разы, а работы всегда много. Но есть принципиальные люди, которые отказываются от миллионов. К ним относится Юрий Стоянов.

Различные сайты уже стали публиковать предновогодний ценник на выступления звезд — так, по слухам, Лепс требует за шоу 15 миллионов, Киркоров — 10, а Лазарев — восемь. Ближе к 31 декабря ценник может существенно повысится.

Такая же история касается и актеров, которые выходят на сцену — всевозможные городские праздники, детские елки и съемки в шоу. Возможность заработать есть всегда, вот только актер Юрий Стоянов не спешит ей пользоваться. «Утро-Новости» легенда программы «Городок» объяснил свою позицию.

Юрий Стоянов
Юрий Стоянов

«Я никогда в жизни не работаю в Новый год. Никогда! Ни за какие деньги! Это семейный праздник, поэтому я его провожу в кругу семьи».

Также знаменитый артист признается, что дома у него совершенно обычные семейные традиции, которые он соблюдает.

У меня ничего эксклюзивного, я один из 140 миллионов,

— объяснил Стоянов.

Напомним, Юрий Николаевич недавно представил второй сезон сериала «Вампиры средней полосы», который вновь вознес его на актерский пьедестал. После «Городка» он искал возможность сыграть достойную интересную роль, и получил ее.

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Источник фото: Photoagency Interpress/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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