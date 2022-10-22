Все новости Никита Михалков

Никита Михалков

Спорт Кино
Звезда «Формулы-1» Льюис Хэмилтон научит Брэда Питта водить болид
Голливудский актер сыграет в новом фильме, который посвящен королевским гонкам.
Кино
Жил как бомж и по ошибке попал в психушку: как умер звезда «Джентльмены удачи»
Раднэр Муратов проиграл все деньги на скачках, а закончил жизнь в лечебнице. 21 октября ему могло исполниться 94 года.
Звезды
Наставник шоу «Голос» Корнелюк раскрыл, почему жанр песни умер в России
Создатель знаменитого хита к сериалу «Бандитский Петербург» недоволен тем, что происходит в шоу-бизнесе.
Кино Звезды
Никита Михалков: биография, интересные факты и лучшие фильмы
Драматург, режиссер, бизнесмен, общественный деятель и телеведущий. Все о Никите Сергеевиче Михалкове, которому исполняется 77 лет.
Звезды
«Было сделано по его указанию»: Волкова ушла из театра из-за Михалкова
Звезда сериала «Воронины» рассказала, как оказалась жертвой в игре знаменитого режиссера, который стал руководителем театра.
Звезды
Алла Пугачева продает замок в деревне Грязь за миллиард после бегства из России
Примадонна российской эстрады вернулась в Москву в конце августа. Многие думали, что это навсегда. Но певица решала проблемы — оформляла документы для продажи элитной недвижимости и переводила детей в другую школу.
Звезды
«Не мальчик, а мечта»: фото Никиты Михалкова в молодости ошеломили молодежь
В сети считают лучшим фильмом с Михалковым «Жестокий романс».
Звезды
Стало известно, какое наследство поделят наследники Александра Градского
Исполнитель оставил много элитной недвижимости.
Звезды
«Не всегда хайп приносит продажи»: Канделаки высмеяла самоуверенную Бузову
В обществе осуждали участие Бузовой в спектакле «Чудесный грузин».
Кино
Кто поет в фильме «Жестокий романс»?
Вышедшая в 1984-м драма Эльдара Рязанова «Жестокий романс» была признана советскими зрителями лучшей картиной года.
Кино
«Про них просто забудут»: кинокритик о возможном будущем «Оскара» и других премий
Новые правила, призванные защитить права расовых, этнических и сексуальных меньшинств, вызвали бурные дискуссии.
Звезды
«200 тысяч за смену»: Михалков назвал дневные заработки Саши Бортич и Павла Деревянко
Режиссер призвал молодых актеров разбудить в себе «ощущение фальши».
Звезды в соцсетях
«Так похожи друг на друга»: Надежда Михалкова очаровала фанатов редким фото с мамой, братом и сестрой
Знаменитые дети трогательно поздравили маму с днем рождения.
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Михалков обратился в Следственный комитет по делу о перечислении 820 тысяч рублей семье Баталова
Режиссер снял с себя личную ответственность за оказание юридической помощи вдове и дочери актера.
Звезды
«Это не личные деньги»: адвокат Баталовых опровергла слухи о материальной помощи Никиты Михалкова
Вдова актера и его дочь стали получать средства от Дрожжиной и Цивина, когда скандал перешел в публичную плоскость.
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«Это действительно награда»: Мария Кожевникова поблагодарила поклонников за вхождение в топ-5 лидеров доверия
Список самых «народных» артистов возглавил Константин Хабенский.
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«Скучали по вашему юмору»: Милош Бикович рассмешил Сеть видео со съемок «Холопа»
Милош продемонстрировал, как на съемочной площадке уважают актеров.
Звезды
«Молодой Микки Рурк»: Милош Бикович восхитил фанатов фото с отдыха 
Актер поделился снимком, сделанным в перерыве между съемками.
Звезды
«Отвал всего»: Милош Бикович покорил фанатов ответом на вопрос о матче Сербия-Россия
Актер высказался о поражении родной команды.
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