Никита Михалков
Звезда «Формулы-1» Льюис Хэмилтон научит Брэда Питта водить болид
Голливудский актер сыграет в новом фильме, который посвящен королевским гонкам.22 окт 2022 10:58
Жил как бомж и по ошибке попал в психушку: как умер звезда «Джентльмены удачи»
Раднэр Муратов проиграл все деньги на скачках, а закончил жизнь в лечебнице. 21 октября ему могло исполниться 94 года.21 окт 2022 22:26
Наставник шоу «Голос» Корнелюк раскрыл, почему жанр песни умер в России
Создатель знаменитого хита к сериалу «Бандитский Петербург» недоволен тем, что происходит в шоу-бизнесе.21 окт 2022 11:40
Никита Михалков: биография, интересные факты и лучшие фильмы
Драматург, режиссер, бизнесмен, общественный деятель и телеведущий. Все о Никите Сергеевиче Михалкове, которому исполняется 77 лет.21 окт 2022 09:49
«Было сделано по его указанию»: Волкова ушла из театра из-за Михалкова
Звезда сериала «Воронины» рассказала, как оказалась жертвой в игре знаменитого режиссера, который стал руководителем театра.19 окт 2022 08:21
Алла Пугачева продает замок в деревне Грязь за миллиард после бегства из России
Примадонна российской эстрады вернулась в Москву в конце августа. Многие думали, что это навсегда. Но певица решала проблемы — оформляла документы для продажи элитной недвижимости и переводила детей в другую школу.1 окт 2022 15:42
«Не мальчик, а мечта»: фото Никиты Михалкова в молодости ошеломили молодежь
В сети считают лучшим фильмом с Михалковым «Жестокий романс».23 фев 2022 11:00
Стало известно, какое наследство поделят наследники Александра Градского
Исполнитель оставил много элитной недвижимости.29 ноя 2021 11:31
«Не всегда хайп приносит продажи»: Канделаки высмеяла самоуверенную Бузову
В обществе осуждали участие Бузовой в спектакле «Чудесный грузин».3 ноя 2021 08:09
Кто поет в фильме «Жестокий романс»?
Вышедшая в 1984-м драма Эльдара Рязанова «Жестокий романс» была признана советскими зрителями лучшей картиной года.13 окт 2021 14:06
«Про них просто забудут»: кинокритик о возможном будущем «Оскара» и других премий
Новые правила, призванные защитить права расовых, этнических и сексуальных меньшинств, вызвали бурные дискуссии.16 авг 2021 16:30
«200 тысяч за смену»: Михалков назвал дневные заработки Саши Бортич и Павла Деревянко
Режиссер призвал молодых актеров разбудить в себе «ощущение фальши».15 фев 2021 13:58
«Так похожи друг на друга»: Надежда Михалкова очаровала фанатов редким фото с мамой, братом и сестрой
Знаменитые дети трогательно поздравили маму с днем рождения.15 фев 2021 11:05
Михалков обратился в Следственный комитет по делу о перечислении 820 тысяч рублей семье Баталова
Режиссер снял с себя личную ответственность за оказание юридической помощи вдове и дочери актера.4 фев 2021 09:03
«Это не личные деньги»: адвокат Баталовых опровергла слухи о материальной помощи Никиты Михалкова
Вдова актера и его дочь стали получать средства от Дрожжиной и Цивина, когда скандал перешел в публичную плоскость.14 янв 2021 15:08
«Это действительно награда»: Мария Кожевникова поблагодарила поклонников за вхождение в топ-5 лидеров доверия
Список самых «народных» артистов возглавил Константин Хабенский.7 янв 2021 10:58
«Скучали по вашему юмору»: Милош Бикович рассмешил Сеть видео со съемок «Холопа»
Милош продемонстрировал, как на съемочной площадке уважают актеров.5 ноя 2020 11:34
«Молодой Микки Рурк»: Милош Бикович восхитил фанатов фото с отдыха
Актер поделился снимком, сделанным в перерыве между съемками.19 окт 2020 16:51
«Отвал всего»: Милош Бикович покорил фанатов ответом на вопрос о матче Сербия-Россия
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