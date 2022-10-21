Наставник шоу «Голос» Корнелюк раскрыл, почему жанр песни умер в России

Создатель знаменитого хита к сериалу «Бандитский Петербург» недоволен тем, что происходит в шоу-бизнесе.

Игорь Корнелюк стал популярен благодаря таким хитам, как «Дожди», «Мало ли», «Обезьяна». Особняком в его творчестве стоит композиция «Город, которого нет», ставший заглавной композицией к сериалу «Бандитский Петербург».

Все это время Корнелюк продолжает работать — он пишет музыку к фильмам, телевизионным проектам. А последние годы работает над оперой. В своей студии под Петербургом композитор каждый день трудится над тем, чтобы создать монументальное произведение и представить его публике.

Недавно он стал наставником шоу «Голос 60+», куда приходят люди старшего возраста и исполняют классические композиции. Это как раз больше всего и нравится Корнелюку, который считает: в современной музыке нет изюминки и ничего интересного.

По его мнению, жанр песни в нашей стране уже последние лет 10 находится в серьезном кризисе, и пока никто не может вытащить его со дна. Дело в том, что песни стали делаться «на коленках», в них нет гармонии, мелодики, а тексты бессмысленны.

Песня как жанр умирает, если уже не умерла на наших глазах,

— говорит Корнелюк во время беседы с MK.RU.

Он отметил, что не может слушать радио или смотреть музыкальные каналы, потому что созданное за эти годы не выдерживает никакой критики. Композитора поддерживают многие коллеги, считая, что современному поколению нужно учиться сочинять красивые мелодии, а ней хайповать и скандалить на ровном месте.

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