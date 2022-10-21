Певица участвует в популярном шоу, где в жюри сидит Дмитрий Маликов. И, кажется, у поп-певицы серьезный конфликт с певцом.

Дмитрий Маликов на протяжении 30 лет является одним из самых востребованных артистов на российской сцене. Он выпускает не только поп-хиты, но и записывает альбомы с симфоническим оркестром и создает спектакли для детей.

Несколько лет назад Маликов ворвался в блогосферу, начав вести социальные сети. Его посты расходились на цитаты, а молодое поколение прониклось юмором Дмитрия и назвала его интернет-героем. Интересно, что он даже записал хит с рэпером Юрием Хованским.

Сейчас он сидит в жюри нового музыкального конкурса, где на сцене появляются аватары, повторяющие все движения артистов, находящихся за сценой. По итогам прошлого выпуска шоу покинула популярная ныне певица Mia Boyka, которая осталась недовольна решением судей.

Она буквально набросилась на Дмитрия Маликова, обвинив его во всех грехах. Например, ей не понравилось, что легенда российской эстрады постоянно делал ей замечания и был предвзят.

Сразу видно, что с молодежью незнаком и не настроен поддерживать молодое поколение,

— печально сказала артистка в интервью «СтарХит».

Больше всего ей понравилось работать с Димой Биланом, потому что тот был добр, все время помогал и давал правильные советы.

Отметим, что Мия Бойко — популярная блогерша, которая прославилась не только социальными сетями, но и своими композициями. Несколько лет назад она вышла на сцену и стала выступать для своей многомиллионной аудитории. У нее есть несколько музыкальных альбомов.

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