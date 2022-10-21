Суд поставил точку в скандальном деле Кевина Спейси

Знаменитому актеру загубили карьеру из-за показаний другого актера.

Знаменитое дело Кевина Спейси уже несколько лет обсуждается во всем мире. Легенду Голливуда обвинили в сексуальных домогательствах — о них рассказал актер Энтони Рэпп.

После этих слов последовала череда других обвинений от разных актеров, режиссеров и актрис. В киносфере началась «отмена» Кевина Спейси, ему пришлось признаться в своей ориентации, отказаться от выгодного контракта, уйти из сериала «Карточный домик» и разорвать отношения с рекламодателями.

Потерпевший утверждал, что звезда «Красоты по-американски» приставал к нему, когда ему было 14 лет. Якобы тогда Спейси много выпил, после чего хотел надругаться над подростком.

Но суд присяжных не нашел правды в словах Рэппа. Ему также отказали в возмещении морального ущерба на 40 миллионов долларов.

В итоге с Кевина Спейси сняты все ранее предъявленные обвинения. После суда он поблагодарил адвокатов и сказал, что вскоре сделает заявление для публики, сообщает CNN. Отметим, что актер после скандала уже стал возвращать былые позиции. Он снялся в картине режиссера из Италии Франко, которая называется «Человек, который нарисовал Бога».

«Держит удар»: Дмитрий Певцов об актрисе Анне БольшовойУмерла от боли: жертвой ДТП с Анной Большовой оказалась мать двоих детейБыла пьяна: стала известна личность погибшей под колесами машины Анны Большовой