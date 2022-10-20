«Держит удар»: Дмитрий Певцов об актрисе Анне Большовой

Звезда театра «Ленком», певица и актриса сериалов. Что мы еще знаем об Анне Большовой?

Выбор актерской профессии очень удивил семью Анны Большовой, у которой отец был известным ученым-физиком и академиком РАН, а мать работала врачом. Скорее всего, сказались гены, ведь когда-то давно ее бабушка выступала в провинциальном театре. Анна в детстве была активным ребенком и занималась лыжами, рисованием, музыкой, английским. Но никак не точными науками.

Будучи подростком, она захотела попробовать себя в театре и поступила в лицей «Арлекин», после чего перешла на экспериментальный курс ГИТИСа. Тут уже ее таланты раскрылись по полной. В итоге это принесло свои плоды. В 1995 году она выпустилась из РАТИ и пошла работать в театр имени Гоголя, а три года спустя получила приглашение в легендарный «Ленком».

В ту пору там всецело царствовал Марк Захаров, который с Александром Абдуловым, Александром Збруевым, Олегом Янковским и Николаем Караченцовым сотрясал Москву своими спектаклями. Каждая постановка становилась шедевром.