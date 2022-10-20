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«Держит удар»: Дмитрий Певцов об актрисе Анне Большовой

Звезда театра «Ленком», певица и актриса сериалов. Что мы еще знаем об Анне Большовой?

Выбор актерской профессии очень удивил семью Анны Большовой, у которой отец был известным ученым-физиком и академиком РАН, а мать работала врачом. Скорее всего, сказались гены, ведь когда-то давно ее бабушка выступала в провинциальном театре. Анна в детстве была активным ребенком и занималась лыжами, рисованием, музыкой, английским. Но никак не точными науками.

Будучи подростком, она захотела попробовать себя в театре и поступила в лицей «Арлекин», после чего перешла на экспериментальный курс ГИТИСа. Тут уже ее таланты раскрылись по полной. В итоге это принесло свои плоды. В 1995 году она выпустилась из РАТИ и пошла работать в театр имени Гоголя, а три года спустя получила приглашение в легендарный «Ленком».

В ту пору там всецело царствовал Марк Захаров, который с Александром Абдуловым, Александром Збруевым, Олегом Янковским и Николаем Караченцовым сотрясал Москву своими спектаклями. Каждая постановка становилась шедевром.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Globallookpress

Попасть в такую компанию дорогого стоило, многие бы стушевались, но Большова не сдалась. Уже позже она шутила, что Янковский не считал ее достойной актрисой и постоянно подсмеивался. Как и Леонид Броневой. Но именно Анну назначили на роль Кончиты в легендарную рок-оперу «Юнона и Авось». Играть тогда с «великим и ужасным» Николаем Карачевнцовым было чем-то невообразимым. И она справилась.

Но если Янковский пошучивал над будущей звездой, то вот Дмитрий Певцов, который после аварии с Николаем Петровичем стал играть графа Резанова в спектакле, всегда говорил, что «Анна держит удар», отмечая ее талант и харизму.

С успехом в театре пришли и роли в кино. И хоть Большова стеснялась своего «мальчишеского» тела и всегда говорила, что не киногенична, ее активно снимали и в сериалах, и в кино. Причем актриса каждому говорила — она не любит обнажаться перед публикой и считает это постыдным, но во многих работах режиссеры предлагали ей переступить черту, и та соглашалась.

Параллельно с этим у Большовой шла бурная личная жизнь. Так, когда ее родители неожиданно развелись, отец женился на бизнес-леди — ходили слухи, что она глава какой-то секты, в которую и пришел ее папа. И женщина увела мужа из семьи.

Фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress

Сама Анна уже устала отвечать на постоянные слухи об этом и считает, что эту журналистскую утку пора забыть. Как позже выяснилось, неверную информацию о сопернице распустила родная мать Большовой, которая не смогла стерпеть предательства мужа. Из-за этого две женщины не общаются уже больше 20 лет.

Было и еще интересное событие, связанное с новой семьей отца. Анна влюбилась в сводного брата Антона, за которого в итоге вышла замуж, когда тому исполнилось 18. По ее словам, ничего такого в этом не было — кровными родственниками они не являлись, а страсть захлестнула их.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Правда, брак продлился недолго. Молодой муж изменил Большовой. Сама Анна утверждает: у них случился кризис, а роман на стороне стал следствием этой тяжелой ситуации. Но после развода актриса недолго горевала и решила выйти замуж второй раз за Александра Макаренко. Второй брак актрисы оказался странным — супруги несколько раз расходились, затем снова сходились. По последним данным, они в разводе, а общий сын остался жить с мамой.

14 октября Анна Большова стала виновницей смертельного ДТП, которое произошло в Калужской области. Актриса сбила женщину, а та от полученных травм скончалась на месте. Известно об этом стало через неделю. Сейчас полиция разбирается во всех обстоятельствах произошедшего.

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Источник фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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