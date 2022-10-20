Умерла от боли: жертвой ДТП с Анной Большовой оказалась мать двоих детей

31-летняя Олеся Борисенко погибла под колесами автомобиля актрисы.

Страшное ДТП в Калужской области закончилось трагедией. За рулем немецкого автомобиля ехала Анна Большова, которая не заметила в темноте женщину и сбила ее. От полученных травм та скончалась на месте до приезда скорой.

Сообщается, что в крови Олеси нашли 4 промилле алкоголя. Медики обнаружили у нее перелом ключицы, а также ноги. По предварительным данным, пострадавшая умерла из-за болевого шока, а также из-за большой кровопотери.

Также выяснилось, что Олеся приехала в деревню из Обнинска вместе с мужем. У них было двое детей. Очевидцы сообщают, что у пары произошел конфликт, из-за чего супруг и высадил ее на темной дороге.

У нее было странное состояние,

— цитирует очевидцев Telegram-канал «112».

Известно, что у Олеси в Грачевке жили сестры, она нередко приезжала к ним в гости. Сейчас у женщин находятся дети погибшей. Сама Большова оказалась в Калужской области потому, что два года назад приобрела там участок 40 соток с домом и небольшим прудом. На дачу она каталась с отцом.

В интервью РИА Новости худрук Ленкома Марк Варшавер рассказал, что Анна сообщила ему о ДТП, при этом, по ее словам, женщина сама бросилась под колеса автомобиля и ее вины в этом нет. Специалисты продолжают расследовать дело.

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