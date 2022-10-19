«Два процента на выживание»: страшные подробности двухнедельной комы Мэтью Перри

Звезда сериала «Друзья» вернулся с того света.

53-летний Мэтью Перри в новом интервью рассказал о том, как в 2018-м вернулся с того света. Оказалось, что звезда сериала «Друзья» стал принимать наркотики, да так, что в какой-то момент потерял меру. У актера разорвалась толстая кишка, из-за чего его экстренно увезли в больницу и поместили в кому.

Врачи пришли в ужас, посмотрев на анализы Перри, и сразу же сказали: обещать ничего не могут. Чтобы снизить нагрузку на организм, Мэтью подключили к аппарату ЭКМО — это другая версия ИВЛ, при которой машина выполняет функции легких и сердца.

Шанс выжить после этого 2 процента,

— поведал актер People.

Каким-то чудом его смогли привести в чувство и даже поднять на ноги. Реабилитация шла несколько месяцев, и все это время Перри перемещался с калоприемником.

Ему сделали несколько операций, но до конца ситуация еще не решена — предстоит еще несколько хирургических вмешательств и постоянные посещения врачей. Но эти годы актер не принимает наркотики и теперь всех отговаривает связывать свою жизнь с запрещенными препаратами.

Отметим, что Мэтью Перри прославился ролью Чендлера в сериале «Друзья». За каждый эпизод проекта он получал по миллиону долларов, а после завершения трансляции снялся в нескольких голливудских картинах.

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