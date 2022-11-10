Филипп Киркоров
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Жил с Милохиным: кто такой блогер Некоглай, которого выдворяют из России?
Социальные сети пестрят заголовками о блогере Некоглае, которого выдворяют из России: кто он такой?9 ноя 2022 17:48
Сорвавшийся с цепи Филипп Киркоров набросился на зрителя в Казахстане — видео
Поп-король последние несколько недель заставляет о себе говорить каждый день.9 ноя 2022 11:50
«Ты себя-то видела?»: Киркоров оскорбил певицу Наргиз — видео
Новый скандал с участием поп-короля произошел в Узбекистане. Что на этот раз сказал Киркоров?2 ноя 2022 08:22
Взял в жены девственницу и получил особняк Пугачевой: все о Никите Преснякове
К внуку Аллы Борисовны с детства приковано внимание.7 окт 2022 13:51
Куда пропала Анастасия Стоцкая, которую считали любовницей Киркорова
Певица, актриса и звезда мюзиклов отмечает юбилей.7 окт 2022 11:55
Стала известна причина смерти Бориса Моисеева
Исполнитель хита «Голубая луна» умер 27 сентября на 69-м году жизни.5 окт 2022 09:03
Как выглядит могила Бориса Моисеева
Исполнитель хита «Голубая луна» нашел последнее пристанище на Троекуровском кладбище.3 окт 2022 23:06
«У Моисеева круче»: что сказал Филипп Киркоров на похоронах артиста
Бориса Моисеева проводили в последний путь друзья, коллеги и звезды шоу-бизнеса.3 окт 2022 22:19
Шоу «Маска» 3 сезон (2022): подробности, новые маски, где и когда смотреть
Вся информация о грядущей премьере музыкального поединка.27 янв 2022 10:20
Ефим Шифрин рассказал, как Филипп Киркоров попал на телевидение
Шифрин поделился архивным фото.26 янв 2022 16:02
Потолстевшего Киркорова не узнали из-за пухлых щек
Киркоров провел отпуск с детьми в Америке.24 янв 2022 09:18
Кристина Орбакайте показала дикие танцы Филиппа Киркорова
Киркоров и Орбакайте вместе отдыхают в Майами.21 янв 2022 08:03
Филипп Киркоров побывал с детьми в Диснейленде в США
Артист прокатился с детьми на аттракционах.12 янв 2022 13:00
Басков на коленях у Киркорова и голая Успенская в клипе: 6 самых скандальных выходок звезд
Представители шоу-бизнеса не перестают шокировать публику вызывающими поступками и ужасающим поведением.12 янв 2022 11:10
Бородина, Киркоров, Прилучный: озвучено, как звезды травмируют детей дорогими подарками
Психолог призвала звезд не покупать любовь своих детей.10 янв 2022 13:54
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