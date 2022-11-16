Общество
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Нужно заняться собой — или пойти по пути наименьшего сопротивления и отдаться на волю таблеток, считает доктор Мясников. Правда, на этом пути со временем появятся очень серьезные проблемы.16 ноя 2022 15:40
«На лице нет безопасных зон»: врач рассказала, как правильно колоть ботокс
Ботокс — это безопасно и законно, если он находится в хороших руках.16 ноя 2022 14:56
Две главные мировые иконы роскоши объединились: Estée Lauder выкупила компанию Tom Ford
В доме Estée Lauder теперь живут не только Clinique и Bobbi Brown: компания становится настоящим косметическим титаном.16 ноя 2022 14:28
Звезда «Бригады» поделился секретным рецептом маринада для шашлыка: «Добавьте сахар»
Актер и спортсмен Сергей Бадюк уверяет: такой шашлык вы точно съедите «вместе с пальцами».16 ноя 2022 14:07
Миллиард молодых людей может лишиться слуха из-за наушников
Исследователи призывают страны мира отнестись к этому предупреждению очень серьезно.16 ноя 2022 12:34
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Какие рейсы отменены и что делать пассажирам?16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Нерадивые соседи — это очень острый вопрос. Есть ли какие-то юридические инструменты борьбы с ними? Об этом «Утро-Новости» спросили адвоката Олега Сухова, муниципального депутата Москвы.16 ноя 2022 12:27
Детей без билета запретили высаживать из любого транспорта
Норма вступит в силу с 1 сентября 2023 года, но исполнять ее рекомендуется уже сейчас.16 ноя 2022 12:25
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Работать жители России в январе 2023 года официально будут больше.16 ноя 2022 11:44
Почему сегодня нельзя говорить комплименты: приметы 16 ноября
В ночь на 16 ноября снятся вещие сны. Разбираемся, чем так особенен был этот день для наших предков и какие с ним связаны обычаи.16 ноя 2022 11:22
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«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия ИнинаЗвезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператорыПутешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причинПутешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседейОбщество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало большеОбщество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
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