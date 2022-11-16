Все новости Кино

Кино

Кино
Где на самом деле живет «россиянка» Наталия Орейро?
Уругвайская красотка с российским паспортом снимется в новогодней комедии, которая выйдет в 2025 году. Наши соотечественники по привычке называют ее Наталья Орейро.
Кино
Татум устроил стриптиз на коленях у Хайек: трейлер «Супер Майк: Последний танец»
Легендарная история про танцора, роль которого сыграл Ченнинг Татум, выйдет на экраны зимой 2023 года.
Кино Звезды
Стало известно, где находится уехавший из России актер Романович из «Ольги»
Сергей Романович прославился благодаря сериалу «Ольга», в котором он сыграл одну из главных ролей. Правда, жизнь актера круто изменилась за последние годы.
Кино
Кто поет «Позвони мне, позвони»: Ирина Муравьева много лет скрывала правду
Легендарный фильм «Карнавал» стал популярен не только благодаря необычной истории, но и из-за песни «Позвони мне, позвони», которую поет совсем не Ирина Муравьева.
Кино
Почему Брэд Питт постоянно ест в кадре: ответ дали ученые
Если вы смотрели фильмы с голливудским актером, то невольно задавались вопросом: «Почему Брэд Питт постоянно ест в кадре?» Ответ подсказали ученые.
Звезды Кино
Кузьма Соколов из сериала «Солдаты»: как жизнь потрепала актера Ивана Моховикова
В начале 2000-х на экраны вышел сериал «Солдаты», в котором роль Кузьмы Соколова сыграл молодой актер Иван Моховиков. Тогда ему было 25 лет.
Кино
«Голос Бэтмена» Кевин Конрой скончался от рака
Трагическая новость для всех поклонников вселенной DC пришла из Америки.
Кино
Виторган, Семина и Немоляева отправились в дом престарелых
Легендарные актеры советского кино решили посмеяться над старостью и отправились подальше от города — там они пробудут несколько недель.
Звезды Кино
Кто такой Андрей Стоянов, умерший от передоза: звезда сериалов и бывший Берковой
Актер Андрей Стоянов умер на 49-м году жизни. В соцсетях выражают соболезнования.
Кино
Выбрил виски и потолстел: новый образ Саши Петрова удивил поклонников
Знаменитый актер приехал на закрытие IX фестиваля уличного кино в «Иллюзионе», а также приступил к съемкам фильма «Непослушная».
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия Инина
Звезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператоры
Путешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории