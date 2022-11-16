Кино
Где на самом деле живет «россиянка» Наталия Орейро?
Уругвайская красотка с российским паспортом снимется в новогодней комедии, которая выйдет в 2025 году. Наши соотечественники по привычке называют ее Наталья Орейро.16 ноя 2022 13:11
Татум устроил стриптиз на коленях у Хайек: трейлер «Супер Майк: Последний танец»
Легендарная история про танцора, роль которого сыграл Ченнинг Татум, выйдет на экраны зимой 2023 года.16 ноя 2022 10:59
Стало известно, где находится уехавший из России актер Романович из «Ольги»
Сергей Романович прославился благодаря сериалу «Ольга», в котором он сыграл одну из главных ролей. Правда, жизнь актера круто изменилась за последние годы.15 ноя 2022 09:57
Кто поет «Позвони мне, позвони»: Ирина Муравьева много лет скрывала правду
Легендарный фильм «Карнавал» стал популярен не только благодаря необычной истории, но и из-за песни «Позвони мне, позвони», которую поет совсем не Ирина Муравьева.14 ноя 2022 19:35
Почему Брэд Питт постоянно ест в кадре: ответ дали ученые
Если вы смотрели фильмы с голливудским актером, то невольно задавались вопросом: «Почему Брэд Питт постоянно ест в кадре?» Ответ подсказали ученые.14 ноя 2022 11:28
Кузьма Соколов из сериала «Солдаты»: как жизнь потрепала актера Ивана Моховикова
В начале 2000-х на экраны вышел сериал «Солдаты», в котором роль Кузьмы Соколова сыграл молодой актер Иван Моховиков. Тогда ему было 25 лет.14 ноя 2022 10:45
«Голос Бэтмена» Кевин Конрой скончался от рака
Трагическая новость для всех поклонников вселенной DC пришла из Америки.11 ноя 2022 20:26
Виторган, Семина и Немоляева отправились в дом престарелых
Легендарные актеры советского кино решили посмеяться над старостью и отправились подальше от города — там они пробудут несколько недель.11 ноя 2022 09:59
Кто такой Андрей Стоянов, умерший от передоза: звезда сериалов и бывший Берковой
Актер Андрей Стоянов умер на 49-м году жизни. В соцсетях выражают соболезнования.10 ноя 2022 14:58
Выбрил виски и потолстел: новый образ Саши Петрова удивил поклонников
Знаменитый актер приехал на закрытие IX фестиваля уличного кино в «Иллюзионе», а также приступил к съемкам фильма «Непослушная».10 ноя 2022 11:23
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