Наука
Австрийские физики нашли способы заменить пластик грибами
Более того: исследователи полагают, что грибы могут получить еще более широкое применение в технологиях.15 ноя 2022 19:28
NASA рассказало, что уничтожит человечество
Ученые уверены: землян ожидает участь инопланетных цивилизаций.14 ноя 2022 04:32
Ученые узнали, что определяет климат на Земле
Климатические изменения — дело рук не только человека.12 ноя 2022 08:17
В США успешно испытана терапевтическая вакцина против рака
Исследователи считают, что их разработка может помочь найти эффективные терапевтические вакцины.11 ноя 2022 18:07
Ученые увидели, как осьминоги бросаются камнями. Самки оказались особенно злыми
Впервые ученые увидели осьминогов, которые бросались в своих сородичей раковинами, камушками, песком, грязью, водорослями и вообще всем, что можно найти под «руками».10 ноя 2022 12:12
Стало известно, когда настанет конец человечества
Суперкомпьютер рассказал, сколько нам осталось жить.9 ноя 2022 03:48
Неизвестная нежить: ученые выяснили личность «вампира 19 века»
В 1990 году в Коннектикуте было выкопано тело неизвестного мужчины. Похоронен он был необычно: так, как хоронили вампиров.8 ноя 2022 17:05
Полное лунное затмение 8 ноября 2022: где посмотреть
Жители этих регионов увидят все три фазы затмения.8 ноя 2022 03:42
Самые быстрые самолеты: с какой скоростью они летают
Эти самолеты способны взлететь в космос.8 ноя 2022 00:29
В Британии впервые в мире людям перелили искусственно выращенную кровь
Нехватка крови во всем мире ежегодно приводит к смерти миллионов людей во всем мире, ведь поставки крови для переливания полностью зависят от пожертвований.7 ноя 2022 20:47
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Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
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