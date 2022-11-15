Все новости Наука

Наука

Наука
Австрийские физики нашли способы заменить пластик грибами
Более того: исследователи полагают, что грибы могут получить еще более широкое применение в технологиях.
Наука
NASA рассказало, что уничтожит человечество
Ученые уверены: землян ожидает участь инопланетных цивилизаций.
Наука
Ученые узнали, что определяет климат на Земле
Климатические изменения — дело рук не только человека.
Наука
В США успешно испытана терапевтическая вакцина против рака
Исследователи считают, что их разработка может помочь найти эффективные терапевтические вакцины.
Наука
Ученые увидели, как осьминоги бросаются камнями. Самки оказались особенно злыми
Впервые ученые увидели осьминогов, которые бросались в своих сородичей раковинами, камушками, песком, грязью, водорослями и вообще всем, что можно найти под «руками».
Технологии Наука
Стало известно, когда настанет конец человечества
Суперкомпьютер рассказал, сколько нам осталось жить.
Общество Наука
Неизвестная нежить: ученые выяснили личность «вампира 19 века»
В 1990 году в Коннектикуте было выкопано тело неизвестного мужчины. Похоронен он был необычно: так, как хоронили вампиров.
Наука
Полное лунное затмение 8 ноября 2022: где посмотреть
Жители этих регионов увидят все три фазы затмения.
Технологии Наука
Самые быстрые самолеты: с какой скоростью они летают
Эти самолеты способны взлететь в космос.
Наука
В Британии впервые в мире людям перелили искусственно выращенную кровь
Нехватка крови во всем мире ежегодно приводит к смерти миллионов людей во всем мире, ведь поставки крови для переливания полностью зависят от пожертвований.
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