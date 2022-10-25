Все новости Ксения Бородина

Ксения Бородина

Общество
Российские работодатели вынуждены затянуть пояса. Стало не до веселья
На сотрудниках будут экономить.
Путешествия
Туристу чуть не отрубили ногу на популярном курорте
Мужчине чудом удалось выжить. 
Общество
Миграция миллионников на российские платформы
В последние несколько дней многие отечественные блогеры, артисты и другие селебрити завели аккаунты в Yappy (аналог TikTok) и на Rutube.
Звезды
Недавно разведенная Бородина снова заговорила о замужестве
Телеведущая объяснила, почему не любит большие дома.
Звезды
Бородина об общении экс-супруга с дочерью: «Можно красиво писать, а на деле ничего»
Ксения обвинила Омарова в пустословии.
Звезды
Разведенная Бородина описала своего идеального мужчину
Он должен уметь шутить, не жадничать и не изменять.
Звезды
Ксения Бородина рассказала, как помирилась с Катей Жужей, которую называла свиньей
Подругам больше нечего делить.
Звезды
Телеведущая Бородина рассказала о своем состоянии после развода
Ксения призналась, что не считает себя одинокой.
Звезды
На телеведущую Ксению Бородину напали около собственного дома: «Приставил нож к горлу»
Шапки-балаклавы вызывают неприятные ассоциации у Бородиной.
Звезды
Дана Борисова призналась, что потратила на новогодние подарки близким 200 тысяч рублей
Телеведущая может потратить несколько миллионов рублей в месяц.
Звезды
41-летний экс-супруг Бородиной отдыхает на Пхукете с 20-летней девушкой
В сети нашли причину неудавшихся отношений Омарова.
Звезды
Ксения Бородина поддержала Анастасию Волочкову, устроившую скандал в самолете
Телеведущая осудила общественность за излишнее внимание к балерине.
Звезды
Обманы, драки и «романы» с десятком мужчин: «грязное» прошлое Бородиной и на что пошла звезда ради славы
Ведущая «Дома-2» в юные годы принимала неожиданные предложения, чтобы стать знаменитой.
Звезды
Айзу Долматову подняли на смех после совета экс-супругу Бородиной: «Нужен психиатр»
Айза Анохина рассказала об отношениях Бородиной и Омарова.
Звезды
Подруги Бородиной публично высмеяли Бузову
В сети раскритиковали вопрос Бузовой про ее горнолыжные костюмы.
Звезды
Ксения Бородина заявила, что ее не волнует алкогольная зависимость бывшего мужа
Телеведущая сообщила, что ей будет все равно, если Курбан сильно заболеет.
Звезды
Экс-супруг Бородиной показал ранения после ДТП в Таиланде
Омаров назвал себя «живучим человеком».
Звезды
Скандальному поведению экс-супруга Бородиной нашли объяснение: «Довели его»
У Курбана есть доказательства измены Ксении.
Дети
Бородина, Киркоров, Прилучный: озвучено, как звезды травмируют детей дорогими подарками
Психолог призвала звезд не покупать любовь своих детей.
Дети
Бородина не зря подарила дочке айфон за 100 тысяч: психолог объяснила почему
Критика в адрес телеведущей оказалась неоправданной.
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