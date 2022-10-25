Ксения Бородина
Российские работодатели вынуждены затянуть пояса. Стало не до веселья
На сотрудниках будут экономить.25 окт 2022 20:27
Туристу чуть не отрубили ногу на популярном курорте
Мужчине чудом удалось выжить.16 окт 2022 18:00
Миграция миллионников на российские платформы
В последние несколько дней многие отечественные блогеры, артисты и другие селебрити завели аккаунты в Yappy (аналог TikTok) и на Rutube.23 мар 2022 10:17
Недавно разведенная Бородина снова заговорила о замужестве
Телеведущая объяснила, почему не любит большие дома.27 фев 2022 11:00
Бородина об общении экс-супруга с дочерью: «Можно красиво писать, а на деле ничего»
Ксения обвинила Омарова в пустословии.14 фев 2022 11:00
Разведенная Бородина описала своего идеального мужчину
Он должен уметь шутить, не жадничать и не изменять.6 фев 2022 15:00
Ксения Бородина рассказала, как помирилась с Катей Жужей, которую называла свиньей
Подругам больше нечего делить.30 янв 2022 09:00
Телеведущая Бородина рассказала о своем состоянии после развода
Ксения призналась, что не считает себя одинокой.28 янв 2022 08:00
На телеведущую Ксению Бородину напали около собственного дома: «Приставил нож к горлу»
Шапки-балаклавы вызывают неприятные ассоциации у Бородиной.27 янв 2022 09:43
Дана Борисова призналась, что потратила на новогодние подарки близким 200 тысяч рублей
Телеведущая может потратить несколько миллионов рублей в месяц.24 янв 2022 12:04
41-летний экс-супруг Бородиной отдыхает на Пхукете с 20-летней девушкой
В сети нашли причину неудавшихся отношений Омарова.24 янв 2022 10:05
Ксения Бородина поддержала Анастасию Волочкову, устроившую скандал в самолете
Телеведущая осудила общественность за излишнее внимание к балерине.21 янв 2022 14:27
Обманы, драки и «романы» с десятком мужчин: «грязное» прошлое Бородиной и на что пошла звезда ради славы
Ведущая «Дома-2» в юные годы принимала неожиданные предложения, чтобы стать знаменитой.21 янв 2022 12:05
Айзу Долматову подняли на смех после совета экс-супругу Бородиной: «Нужен психиатр»
Айза Анохина рассказала об отношениях Бородиной и Омарова.18 янв 2022 08:07
Подруги Бородиной публично высмеяли Бузову
В сети раскритиковали вопрос Бузовой про ее горнолыжные костюмы.15 янв 2022 11:00
Ксения Бородина заявила, что ее не волнует алкогольная зависимость бывшего мужа
Телеведущая сообщила, что ей будет все равно, если Курбан сильно заболеет.14 янв 2022 10:28
Экс-супруг Бородиной показал ранения после ДТП в Таиланде
Омаров назвал себя «живучим человеком».12 янв 2022 15:19
Скандальному поведению экс-супруга Бородиной нашли объяснение: «Довели его»
У Курбана есть доказательства измены Ксении.11 янв 2022 08:54
Бородина, Киркоров, Прилучный: озвучено, как звезды травмируют детей дорогими подарками
Психолог призвала звезд не покупать любовь своих детей.10 янв 2022 13:54
Бородина не зря подарила дочке айфон за 100 тысяч: психолог объяснила почему
Критика в адрес телеведущей оказалась неоправданной.10 янв 2022 11:42
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