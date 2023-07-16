Татьяна Вайвалова
Выпускница СПбГУ, в журналистике с 2017 года. Люблю культуру, искусство, экономику и спорт. Вне работы предпочитаю проводить время с семьей, а также постоянно учусь чему-то новому и интересному.
Производители шампуней просто врут: вот за что граждане переплачивали впустую
Не всегда стоит верить написанному на этикетке.16 июл 2023 18:30
Съешьте это, и чувство голода исчезнет: самые полезные продукты для тех, кто хочет похудеть
Ими можно подкрепиться даже перед сном.13 июл 2023 18:00
Эти напитки нельзя пить в жару: все лето проведете в больнице
А некоторым они противопоказаны всегда.13 июл 2023 17:00
После 50 лет есть эти продукты запрещено: иначе врачи замучаются лечить вас
Рацион должен быть сбалансированным.12 июл 2023 17:30
Просто подойдите к зеркалу: ваше отражение выдаст все проблемы с ЖКТ
О своем здоровье можно многое узнать, даже не будучи медиком.12 июл 2023 17:00
Эпохе айфонов придет конец: телефоны в России изменятся до неузнаваемости
Производителям рекомендовали перейти на новую систему.11 июл 2023 17:30
Парень попросил прощения у девушки, потратив 55 тысяч: весь сюрприз съели соседи
Любовная история случилась в Петербурге.10 июл 2023 18:00
Какую ягоду есть в июле: эксперт назвал самые полезные плоды месяца
Сезонные фрукты очень полезны.9 июл 2023 18:30
Платить за багаж не придется: вот как уместить все, что нужно, в ручную кладь
Собираясь в отпуск, не забудьте об этом.8 июл 2023 19:00
Знайте свои права: работодатель не вправе запрещать это сотруднику
Претензий быть не должно.8 июл 2023 18:30
Последнее
Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозговОбщество, 12 окт 2023 20:04
Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условияхОбщество, 12 окт 2023 19:04
Умные хозяйки подают шашлык на стол лишь в этой посуде: мясо всегда теплоеОбщество, 12 окт 2023 16:24
Такие цветы приживутся и в темной квартире: отлично растут даже в тениОбщество, 12 окт 2023 16:04
Умные хозяйки скупают зубную пасту про запас: в ванную даже не заносятОбщество, 4 окт 2023 09:30
Главные новости
Не обязательно отдавать тренч в химчистку: освежить верхнюю одежду можно домаОбщество, 4 окт 2023 08:15
Так моют полы опытные клинеры: тараканы в доме не заведутсяОбщество, 3 окт 2023 13:00
Меньше сахара и больше аромата: что добавляют в тыквенное варенье повараОбщество, 3 окт 2023 12:30
Хоста будет расти крупной и густой: с кустом нужно провести лишь одну процедуруОбщество, 3 окт 2023 12:15
Ни пылинки в книжных шкафах не будет: клинер раскрыла секрет поддержания чистотыОбщество, 3 окт 2023 12:00
Сюжеты
Категории