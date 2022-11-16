Путешествия
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператоры
Рассказываем, когда и как можно улететь на отдых дешевле.16 ноя 2022 19:09
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Ожидается, что введенные меры помогут предотвратить чрезвычайные происшествия в будущем. Что по этому поводу думают россияне?16 ноя 2022 17:38
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и России
Правда ли, что среди них есть бывшие миллионеры?16 ноя 2022 15:31
Подтяжка живота в Турции чуть не закончилась смертью туристки
Последствиями стали заражение крови и отмирание тканей.16 ноя 2022 14:44
Россиян неожиданно заинтересовала непопулярная прежде страна
Ее чаще всего рассматривают для поездок на Новый год и праздники. Турция заняла лишь второе место.16 ноя 2022 13:36
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Какие рейсы отменены и что делать пассажирам?16 ноя 2022 12:27
Худышки не в моде: шесть стран, в которых любят женщин в теле
Где худоба не приветствуется, а плюс-сайз — синоним привлекательности.16 ноя 2022 08:17
В аэропортах Москвы и Петербурга ввели максимальный уровень угрозы терактов: что это значит?
Какие меры предосторожности уже приняли и к чему нужно готовиться пассажирам?16 ноя 2022 07:43
«Очень плохое отношение к россиянам»: туристка пожаловалась на отель 5* в Египте
За отдых на двоих путешественники отдали 220 тысяч рублей.15 ноя 2022 22:31
Цены на отдых в Турции в 2023 году вырастут: чего ждать туристам?
Раннее бронирование и другие хитрости, которые помогут сэкономить.15 ноя 2022 20:21
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«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия ИнинаЗвезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператорыПутешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
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Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причинПутешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседейОбщество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало большеОбщество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
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