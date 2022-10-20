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Проблемы с психикой и любовь к Гермионе: Драко из «Гарри Поттера» выпустил мемуары

Актер Том Фелтон решился на откровенность.

Многие актеры, ставшие в детстве знаменитыми, затем долгие годы испытывают проблемы — слава не дается легко всем. Так получилось и у исполнителя роли Драко Малфоя из «Гарри Поттера», актера Тома Фелтона.

Сыграв главного отрицательного персонажа книги, он столкнулся с большими неприятностями, которые расхлебывает по сей день. Об этом Том Фелтон рассказал в автобиографической книге, вышедшей на днях в США и Европе.

Оказалось, что в возрасте около 18 лет у него выявили алкогольную зависимость. Например, актер мог выпить за день несколько пинт пива, а вечером еще добавить виски. Это не могло не повлиять на его отношения в семье, поэтому возлюбленная и менеджер приняли решение отправить его на лечение.

Занимались его здоровьем три раза, но ничего не помогало. А в последний раз сотрудники рехаба выставили знаменитость за дверь учреждения, потому что он переспал с лечащейся там девушкой. По словам Тома, алкоголизм стал следствием его психических проблем, которые никак не удавалось решить, сообщает DailyMail.

Кроме того, кинозвезда решил признаться в чувствах к актрисе Эмме Уотсон, сыгравшей Гермиону. Интересно, что и она была к нему неравнодушна, о чем рассказала в специальном выпуске «Возвращаясь в Хогвартс» в прошлом году. Правда, дальше разговоров это не зашло.

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Источник фото: Heyday Films/ZUMAPRESS.com/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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