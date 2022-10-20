Том Фелтон
Проблемы с психикой и любовь к Гермионе: Драко из «Гарри Поттера» выпустил мемуары
Актер Том Фелтон решился на откровенность.20 окт 2022 08:29
Звезду «Гарри Поттера» Тома Фелтона перепутали с Дороховым
Актер похож на российского комика.21 дек 2021 15:39
«Чувствую себя старым»: как в Сети отреагировали на воссоединение каста «Гарри Поттера» спустя 20 лет
Опыт воссоединения актеров сериала «Друзья» подвиг создателей «Гарри Поттера» собрать главных героев в Хогвартсе спустя 20 лет, заставив зрителей почувствовать, насколько они постарели.17 ноя 2021 14:23
Том Фелтон из «Гарри Поттера» впервые вышел в свет после госпитализации
Актер потерял сознание на турнире по гольфу.7 окт 2021 08:21
Том Фелтон был бы рад снова сыграть Драко Малфоя
Он готов хоть сейчас покрасить волосы.7 июн 2021 14:52
Том Фелтон боялся Алана Рикмана во время съемок «Гарри Поттера»
Актер несколько лет набирался смелости для открытого общения со звездой.10 мар 2021 10:23
Том Фелтон выложил забавные фото, вспомнив о вражде Драко Малфоя и Гарри Поттера
Фанаты оценили.27 ноя 2020 16:39
30-летняя Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон перестала скрывать бойфренда
Знаменитость прогулялась с возлюбленным по парку.20 ноя 2020 14:15
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