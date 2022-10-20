Все новости Том Фелтон

Том Фелтон

Звезды Кино
Проблемы с психикой и любовь к Гермионе: Драко из «Гарри Поттера» выпустил мемуары
Актер Том Фелтон решился на откровенность.
Звезды
Звезду «Гарри Поттера» Тома Фелтона перепутали с Дороховым
Актер похож на российского комика.
Кино
«Чувствую себя старым»: как в Сети отреагировали на воссоединение каста «Гарри Поттера» спустя 20 лет
Опыт воссоединения актеров сериала «Друзья» подвиг создателей «Гарри Поттера» собрать главных героев в Хогвартсе спустя 20 лет, заставив зрителей почувствовать, насколько они постарели.
Звезды
Том Фелтон из «Гарри Поттера» впервые вышел в свет после госпитализации
Актер потерял сознание на турнире по гольфу.
Кино
Том Фелтон был бы рад снова сыграть Драко Малфоя
Он готов хоть сейчас покрасить волосы.
Кино
Том Фелтон боялся Алана Рикмана во время съемок «Гарри Поттера»
Актер несколько лет набирался смелости для открытого общения со звездой.
Кино
Том Фелтон выложил забавные фото, вспомнив о вражде Драко Малфоя и Гарри Поттера
Фанаты оценили.
Звезды
30-летняя Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон перестала скрывать бойфренда
Знаменитость прогулялась с возлюбленным по парку.
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