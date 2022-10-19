Куда пропал Масляков-старший

Бессменный ведущий КВН уже несколько месяцев не выходит в эфир и редко дает интервью. Что же случилось с ним?

80-летний Александр Масляков-старший ранее каждую неделю появлялся в эфире программы КВН. Без него это шоу представить достаточно трудно, поэтому поклонники были удивлены, когда не увидели любимого ведущего на Первом канале. Что же случилось?

Многие в этой истории пытаются найти политическую составляющую, но это далеко не так. Александр Масляков-старший не делал резких заявлений относительно ситуации в мире, более того, он вообще далек от всех внешних проблем. Как он сам ранее признавался, его интересует его деятельность, в которой он хорошо разбирается, а лезть в политику не хотелось никогда.

Просто у легендарного ведущего начались серьезные проблемы со здоровьем после перенесенного коронавируса. Все случилось еще зимой, когда Масляков-старший заболел первый раз. Тогда ему срочно нашли замену в лице Дмитрия Хрусталева, Ивана Урганта, Дмитрия Нагиева и его сына, Александра Маслякова-младшего. Все они провели несколько игр программы, правда, зрители не очень обрадовались такому решению.

Казалось, что вот-вот — и вечный Масляков придет в себя. Он даже хотел принять участие в нескольких выпусках весной и летом, но затем сообщил: врачи рекомендуют покой и тишину.

Медики сообщили, что коронавирус снова набирает обороты, а ослабленный организм Александра Васильевича подвержен различным болячкам, поэтому лучше поберечь себя. Последние выпуски ведущие меняются. И хоть рейтинги не опустились сильно, публика говорит, что без любимого Маслякова-старшего КВН несколько потерял ту изюминку, которой славился все эти годы.

120 миллионов в год: раскрыты баснословные гонорары Семена Слепакова«Манера говорить устаревшая, ошибается»: Меньшова оценила работу Познера«Было сделано по его указанию»: Волкова ушла из театра из-за Михалкова