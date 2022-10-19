120 миллионов в год: раскрыты баснословные гонорары Семена Слепакова

Комик был лицом канала ТНТ и зарабатывал огромные деньги.

Семен Слепаков зимой решил покинуть Россию и перебрался на постоянное место жительство в Израиль. Юморист, прославившийся своими выступлениями в Comedy Club, достаточно резко высказывается о стране и о том, что происходит в ней. При этом многие не понимают зачем.

Так, например, Вячеслав Манучаров не остался в стороне от скандала и напомнил Слепакову его баснословные заработки на телеканале ТНТ.

Оказалось, что исполнитель юмористических хитов получал от развлекательного канала 120 миллионов рублей ежегодно, так как являлся его лицом.

Получается по 10 000 000 ежемесячно,

— посчитал актер в социальных сетях.

Манучаров также рассказал, что Слепакову выделили 200 миллионов рублей на съемки сериала, который он так и не смог представить продюсерам. А после попросил еще 100 миллионов, но ему отказали. А затем он стал вещать из-за границы.

Отметим, что Семен ранее брал за корпоративное выступление почти пять миллионов рублей, но после бегства из России резко снизил цену. Более того, на родине он выступать принципиально не хочет, зато готов приехать в любую другую страну и за меньшие деньги — теперь концерт стоит примерно два миллиона рублей. Плюс ему нужна охрана и водитель, не говорящий на русском языке.

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